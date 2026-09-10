Jorgelina Mudallel propone un plan de pagos para regularizar multas y facilitar la renovación del carnet

La concejala impulsa un programa para que los vecinos con multas pendientes puedan regularizar su situación. Propone cuotas accesibles y mayores alternativas de pago, en una línea de iniciativas que también busca incorporar herramientas digitales y agilizar la atención del Tribunal de Faltas

La concejala Jorgelina Mudallel presentó un proyecto para avanzar en un Programa de Alivio Fiscal para Multas Municipales , destinado a generar condiciones más accesibles para que los vecinos puedan regularizar sus deudas ante el Tribunal de Faltas .

Uno de los principales problemas que busca resolver la iniciativa es el de quienes necesitan renovar su licencia de conducir y encuentran en las multas pendientes un obstáculo para completar el trámite . Frente a esa situación, la propuesta apunta a generar una instancia que permita ponerse al día mediante un esquema de pagos acorde a las posibilidades económicas actuales.

“Hay vecinos que necesitan renovar el carnet para trabajar, trasladarse o desarrollar sus actividades cotidianas y se encuentran con una deuda que no pueden afrontar de una sola vez. No estamos planteando eliminar las multas, sino dar herramientas para que puedan regularizarlas y seguir adelante con sus trámites”, explicó Mudallel.

La propuesta parte de una situación concreta: el valor de las multas y las actuales condiciones de pago hacen que para muchas familias ponerse al día sea cada vez más difícil. Por eso plantea dos ejes principales: cuotas que permitan afrontar la deuda y una mayor variedad de medios de pago.

“Si una persona quiere regularizar su situación pero las condiciones de pago son inaccesibles, el problema no se resuelve: la deuda sigue pendiente, el vecino no puede avanzar y el Municipio tampoco logra cobrar. Tenemos que generar una salida razonable para ambas partes”, señaló la concejala.

El proyecto solicita al Ejecutivo Municipal realizar los estudios técnicos, económicos y operativos necesarios para implementar el programa y establecer alternativas que faciliten la cancelación de las obligaciones vigentes bajo la órbita del Tribunal de Faltas.

Una agenda para facilitar pagos y trámites

La iniciativa se suma a una serie de proyectos que Mudallel viene impulsando para simplificar la relación de los vecinos con el sistema municipal de faltas, facilitar la regularización de las infracciones e incorporar herramientas digitales que permitan resolver trámites de manera más ágil.

Entre ellos, el Concejo ya aprobó una resolución para ampliar los medios de pago de las infracciones, incorporando otras entidades bancarias, financieras y plataformas digitales reconocidas por el Banco Central.

También fue aprobada una iniciativa para evaluar la implementación de un sistema de pago financiado en cuotas a través de la página web del Municipio, permitiendo que las multas puedan regularizarse sin depender exclusivamente de un pago único.

A esto se suma la propuesta de implementar una instancia de atención virtual y orientativa del Tribunal de Faltas, para que los vecinos puedan consultar información sobre una infracción, conocer las alternativas disponibles para resolverla y acceder, cuando corresponda, a la liquidación para efectuar el pago.

“Hoy tenemos herramientas para hacer mucho más sencillos estos trámites. El vecino no debería encontrarse con un Estado que le suma dificultades cuando justamente está intentando ponerse al día. Tenemos que facilitar el cumplimiento, ampliar las formas de pago y aprovechar la tecnología para dar respuestas más rápidas”, sostuvo Mudallel.

Para la concejala, las distintas iniciativas persiguen un mismo objetivo: generar mecanismos razonables para regularizar las multas y, al mismo tiempo, modernizar la atención municipal.

“Las infracciones deben regularizarse, pero el Estado también tiene que generar condiciones para que eso sea posible. Dar cuotas que se puedan afrontar, más opciones para pagar y canales digitales para resolver los trámites es facilitar el cumplimiento y acercar el Municipio al vecino”, concluyó Mudallel.