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Detuvieron a la familia del financista Gustavo Shanahan en Rosario por una causa de lavado de activos

Gendarmería aprehendió este miércoles a su pareja y a sus dos hijos en distintos puntos de Rosario. Además, secuestró dos vehículos en el marco de una investigación federal sobre bienes vinculados al narcotráfico.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de septiembre 2026 · 16:59hs
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Detención familiar. Gendarmería aprehendió a la pareja y a los hijos del financista Gustavo Shanahan en Rosario.

Detención familiar. Gendarmería aprehendió a la pareja y a los hijos del financista Gustavo Shanahan en Rosario.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) aprehendieron este miércoles por la mañana a la esposa y a los dos hijos del financista rosarino Gustavo Shanahan, condenado por narcotráfico e integrante de la organización criminal liderada por el peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon.

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de la ciudad de Rosario, cuando los tres involucrados circulaban en sus vehículos particulares.

Durante el operativo fueron secuestrados dos automóviles: un Jeep Renegade, patente AD 513 RF, y un Fiat 500, patente LUP 810.

Los aprehendidos son G. N. T., pareja de Shanahan, y sus dos hijos, L. S. y E. G. S.. Sus identidades completas no fueron difundidas debido a que no cuentan con condenas judiciales.

Una investigación por lavado de activos

Las medidas fueron autorizadas por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros y solicitadas por fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Juan Argibay Molina, junto con integrantes de la Unidad Fiscal de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Rosario: Matías Scilabra, Federico Reynares Solari y Matías Mené.

LEER MÁS: Gendarmería allanó cárceles al investigar una organización criminal de lavado de activos en el sur santafesino

La investigación analiza una presunta maniobra de lavado de activos provenientes del narcotráfico y otros hechos de corrupción y cuenta con actuaciones que se desarrollan desde hace varios años.

En ese contexto, la Justicia federal dispuso las aprehensiones y el secuestro, además de otras medidas patrimoniales sobre bienes que quedarían bajo análisis.

El antecedente de Gustavo Shanahan

Gustavo Shanahan, ex titular de la Terminal Puerto Rosario (TPR), fue condenado en diciembre de 2023 a siete años de prisión por narcotráfico.

Según la investigación que derivó en aquella condena, el financista había montado una estructura dedicada a vender dólares del mercado paralelo a integrantes de organizaciones narcocriminales, con conocimiento del origen y destino del dinero.

Entre sus clientes se encontraba la banda encabezada por Julio Andrés Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano” o “El Piloto”, quien fue condenado en distintas causas por narcotráfico y homicidios.

La Justicia federal consideró que Shanahan cumplía un rol dentro de esa estructura al facilitar el cambio de pesos a dólares y permitir que fondos fueran enviados al exterior para financiar la adquisición de estupefacientes destinados posteriormente a distintos puntos de Santa Fe.

Los aprehendidos quedaron bajo investigación

Las medidas concretadas este miércoles forman parte de una investigación diferente a aquella por la que Shanahan fue condenado y buscan determinar si existen bienes o movimientos patrimoniales vinculados con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Por el momento, los tres aprehendidos permanecen a disposición de la Justicia federal, mientras los investigadores avanzan con el análisis de los vehículos secuestrados y del resto de los bienes alcanzados por las medidas.

Al no existir condenas contra ellos, rige plenamente el principio de inocencia, por lo que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada durante el proceso judicial.

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