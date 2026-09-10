El clásico festival boxístico del Willie Pep se realizará en Festram

El boxeo vuelve a encender Santa Fe con una velada que contará con un fondo profesional entre el santafesino Jorge Solís y Claudio Quiroga de San Justo en el salón de Festram organizado por el gimnasio Willie Pep

Se viene un gran festival de boxeo en Santa Fe. Este viernes 11 de septiembre, Festram se convierte en el escenario de una de las noches más esperadas del año. Una verdadera fiesta del boxeo santafesino: grandes combates, emoción, adrenalina y el clima único que se vive cuando toda la ciudad acompaña.

Un espectáculo pensado para disfrutar con amigos, en pareja o en familia, seas fanático del boxeo o simplemente tengas ganas de vivir algo diferente. La velada contará con 10 combates, uno profesional y los otros entre púgiles amateurs de diferentes escuelas y academias de la región.

Festram escenario del festival del Willie Pep

Este viernes, desde las 21, en los salones de Festram, en avenida Freyre y General López, se desarrollará una nueva edición del tradicional festival boxístico que periódicamente organiza el gimnasio Willie Pep de la ciudad de Santa Fe. El mismo comprenderá la realización de diez peleas protagonizadas, en la de fondo por dos interesantes profesionales, y nueve combates aficionados que representan a gimnasios de la capital provincial, como así también de localidades vecinas.

La pelea de fondo será animada por Jorge Ismael el Loco Solís, quien es entrenado por Nacho Doldán en el gimnasio Willie Pep, y se medirá con Claudio Quiroga de la ciudad de San Justo a cuatro rounds y en peso superligero. El boxeador de la capital provincial de 27 años cuenta con un currículum de cuatro combates profesionales y la misma cantidad de victorias, uno por la vía rápida. En su última presentación, en el Lemon Arena, se impuso por puntos a Sandro Maximiliano Solis de Reconquista.

Por su parte, el púgil de la ciudad de San Justo, lleva siete combates en el campo rentado, con 2 triunfos, ambos por la vía rápida, y cinco derrotas, una antes del límite. En su última presentación, en junio pasado, en el polideportivo Poliguay de la localidad de Guaymallén de Mendoza, cayó por puntos frente a Juan Carlos Damián Castro de Tres Esquinas, en la provincia cuyana.

En cuanto a los combates amateurs, que también contarán con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, se medirán Bruno Encina del Willie Pep con Fabián Viña del gimnasio Alonso, Kevin Oso Fernández del Willie Pep se medirá con Martín González de Toledo Box de Esperanza, Camilo Ojeda del Willie Pep lo hará con Mauricio Santillán del Toledo Box de Esperanza, Malena Fernándezz del gimnasio Jab con Tamara Villafañe del Toledo Boxing Club y Franco Ramírez del Willie Pep con Máximo Martínez del box gym El Establo.

También se medirán Franco Troncoso del Willie Pep con Brian Torres del Boxing Trainning Center de Santa Fe, Joaquín Chelini del Willie Pep con Agustín Pittari del Thunder Box, Luciano Vera del Willie Pep con Benjamín Lencina del Olimboxing, Arturo Gottardi del Willie Pep con Julián Lencina del Thunder Box, Benjamín Santoro del Sandoval Box con Mariano Pérez de Cañada Rosquín, Federico Palavecino del Upper con Leandro Alviso del Peri Box.

Parque Garay anunció festival en Liverpool

El próximo viernes 18 de septiembre se realizará un festival de boxeo amateur con 14 combates organizado por el promotor y entrenador Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay. El evento se llevará a cabo en el Club Liverpool ubicado en Ruperto Godoy 1850, y cuyas anticipadas se pueden adquirir al teléfono 3424353747. En la oportunidad peleará Martín Leguizamón del gimnasio Parque Garay con Agustín Bolgiani del gimnasio King Box.

Chiquito Vergara peleará en el Roque Otrino

El próximo sábado 26 de septiembre a partir de las 21 se desarrollará un gran festival de boxeo en el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón organizado por el DT y promotor Carlos Lemos, hijo del legendario José Lino Lemos, y diez combates entre púgiles aficionados, todo bajo la supervisión de la Asociación de box de la provincia de Santa Fe. En el fondo, Jonathan Chiquito Vergara del Club Colón, séptimo en el ranking argentino peso pesado, se medirán con Esteban Ringo Juárez, décimo en el escalafón nacional de Buenos Aires a seis rounds.

Por su parte, se producirá el debut como profesional del Colo Esteban Ferrero del gimnasio Olimboxing de Osvaldo Salami y Walter Zoccola frente a Pablo el Mexicanito Rodríguez del Chino Box, quien también hará su presentación como rentado, a cuatro rounds y en peso pluma. Se ha dispuesto un buen servicio de buffet, consiguiendo las entradas anticipadas en el 3425034425.