Crisis en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Blas Parera: hacen hasta 10 salidas por día pero venden alfajores para pagar el combustible

Con un promedio de 10 intervenciones diarias y 50 integrantes, la institución de la zona norte de la ciudad debe recurrir a la venta de alfajores, pastas y donaciones para cubrir combustible y equipamiento ante la demora en el pago de subsidios. Los cuarteles de todo el país realizaron un toque de sirenas este jueves a las 10 a modo de protesta. Aclararon que el servicio a la comunidad está garantizado

Alerta en el norte de la ciudad. Bomberos Voluntarios reclaman una deuda millonaria para seguir funcionando.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Santa Fe , ubicado sobre la avenida Blas Parera al 8.700, en el norte de la ciudad, atraviesa una delicada situación económica debido a la falta de acreditación de fondos provinciales y nacionales fijados por ley.

Pese a contar con 50 efectivos capacitados y responder a un promedio de 10 salidas de emergencia diarias, la falta de recursos pone en riesgo el funcionamiento operativo básico del establecimiento.

Este los cuarteles de todo el país, incluido Santa Fe, realizaron un toque de sirenas este jueves a las 10 a modo de protesta. Aclaran que el servicio a la comunidad está garantizado

Fondos atrasados

La tesorera de la institución, Laura, detalló que el reclamo abarca tanto la falta de actualización presupuestaria como fondos atrasados correspondientes a remanentes de años anteriores y la partida anual de 2026. Según indicó, la cifra adeudada asciende a $95 millones por cuartel, recursos indispensables para afrontar gastos corrientes fijos como la compra de combustible para las unidades, la adquisición de indumentaria de protección y las capacitaciones del personal.

Alerta en el norte de la ciudad. Bomberos Voluntarios reclaman una deuda millonaria para seguir funcionando. gentileza

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Frente a la falta de giros oficiales, la entidad se sostiene gracias al aporte voluntario de vecinos, la colaboración de algunos funcionarios y la organización interna de ventas de pastas y alfajores. Desde la conducción reiteran el llamado a la comunidad para sumarse como socios o realizar donaciones directas mediante transferencia bancaria para mantener operativo el servicio de emergencia en el norte de la capital provincial.

"No nos están bajando los subsidios que nos corresponden por ley. En total nos deben 95 millones de pesos por cuartel. No tenemos otro ingreso para comprar vestimenta ni combustible", explicó Laura, tesorera del cuartel de Bomberos Voluntarios de Santa Fe.

Ejes del reclamo e impacto operativo en el cuartel

La problemática financiera de la institución comprende los siguientes puntos principales:

Monto adeudado: reclamo de $95 millones por atrasos en remanentes y partidas de subsidios por ley.

Atraso de pagos: incumplimiento en el pago del remanente de febrero/marzo y demoras en el subsidio 2026.

Operatividad: demanda continua de hasta 10 salidas operativas por día en la zona norte y alrededores.

Personal afectado: 50 trabajadores y aspirantes que requieren equipamiento, vestimenta y capacitaciones.

Mecanismos de financiamiento: venta de alimentos (pastas y alfajores), campaña de socios y transferencias bancarias de particulares.

Sirenazo nacional por fondos adeudados

Los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe y de todo el país llevaron a cabo un "sirenazo" este jueves a las 10 en reclamo por el incumplimiento de una ley nacional que regula el financiamiento del sector. Desde la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios advirtieron sobre la retención de miles de millones de pesos por parte del gobierno nacional, fondos que resultan vitales para el sostenimiento de los cuarteles, incluidos los de la ciudad de Rosario. Se trata de una protesta simbólica que no afectará la prestación del servicio a los ciudadanos.

El presidente de la Federación Santafesina, Raúl Ponisio, detalló que el Sistema Nacional de Bomberos se financia a través de la ley 25.054, la cual establece que el cinco por mil de todas las pólizas de seguro —excepto las de vida— se destina a las instituciones de todo el territorio nacional. El conflicto actual radica en la falta de transferencia de los remanentes correspondientes a periodos anteriores.

"Hoy nos encontramos con un grave problema que el año pasado y años anteriores había un acumulado de un remanente que no se pagó, de un dinero remanente que no se pagó y que llega a la cifra de 59.000 millones de pesos, el cual está en una cuenta que es para bomberos, pero que no se puede distribuir", explicó Ponisio, quien pidió que el dinero sea liberado para las más de mil asociaciones del país, lo que representaría alrededor de 45 millones de pesos para cada institución.