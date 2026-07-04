Uno Santa Fe | Policiales | familia

Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Entre los aprehendidos hay un adolescente de 15 años, señalado como el autor de los disparos. Intervino el fiscal de Menores en turno

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de julio 2026 · 12:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los integrantes de la familia detenidas

gentileza

Los integrantes de la familia detenidas

Este viernes, durante la tarde, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, cuatro integrantes de una misma familia fueron aprehendidos en un procedimiento policial, luego de un violento episodio que incluyó amenazas de muerte, disparos de arma de fuego, agresiones a efectivos policiales y el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros, considerada arma de guerra, que estaba cargada. El hecho es investigado por la Justicia.

La intervención se inició a partir de llamados de vecinos a la central de emergencias 911, quienes alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Teniente Loza y Rosatti. Al lugar arribaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, quienes entrevistaron a la denunciante.

El arma secuestrada en el procedimiento

El arma secuestrada en el procedimiento

La denuncia

La mujer manifestó que ella y sus dos hijas, una adolescente de 13 años y una niña de 9, fueron amenazadas de muerte por un adolescente de 15 años, quien, según su relato, extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y efectuó un disparo al aire.

También aseguró que, instantes después, llegó la madre del menor, I. G. M., de 37 años, quien presuntamente guardó el arma en una mochila y se retiró caminando del lugar.

La denunciante agregó que, en medio del incidente, A. S. M., de 20 años, y Y. E. M., de 19, agredieron físicamente a una de sus hijas mientras intentaban intimidar al resto de la familia.

Resistencia y agresión a los policías

Con los datos aportados, los oficiales localizaron a la mujer de 37 años. Al advertir la presencia del patrullero, aceleró la marcha, desobedeció la voz de alto y comenzó a insultar, golpear y resistirse al accionar de los efectivos, negándose en todo momento a exhibir la mochila que llevaba consigo.

En ese momento se sumaron otras personas que también atacaron a los policías, situación que fue aprovechada por un hombre para apoderarse de la mochila y escapar hacia una vivienda ubicada sobre Teniente Loza al 7000.

Secuestraron un arma de guerra cargada

Con la autorización voluntaria de la propietaria del inmueble, los policías realizaron una requisa y, en el patio trasero de la vivienda, detrás de una chapa y dentro de una bolsa de tela, secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, considerada arma de guerra, que tenía una bala en la recámara y municiones en el cargador. Los investigadores presumen que fue la utilizada durante el episodio.

En el mismo domicilio también localizaron al adolescente de 15 años, señalado como el presunto autor de las amenazas y de los disparos.

Los aprehendidos

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos I. G. M., de 37 años, imputada por tenencia indebida de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad.

También fueron aprehendidos A. S. M., de 20 años; Y. E. M., de 19; y el adolescente de 15 años, quienes son investigados por los presuntos delitos de lesiones leves dolosas, atentado y resistencia a la autoridad, además de las amenazas y el uso del arma de fuego, hechos que continúan bajo investigación judicial.

Intervención judicial

Con conocimiento de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, se dio intervención al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la aprehensión de las tres mujeres y la formación de la causa correspondiente.

Por su parte, el fiscal de Menores dispuso la identificación del adolescente y la realización de las actuaciones de rigor.

En el lugar también trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llevaron adelante el secuestro del arma y las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Por disposición del fiscal del MPA, este sábado por la madrugada, las jóvenes Y. E. M., de 19 años, y A. S. M., de 20, recuperaron la libertad tras ser debidamente identificadas, mientras que la investigación continúa respecto del resto de los involucrados.

• LEER MÁS: Bomberos sofocaron el incendio de una vivienda y sus moradores denunciaron ante la Policía que habían recibido amenazas

familia amenazas disparos arma menor
Noticias relacionadas
La Comisaría Octava de Santa Fe

Seis policías fueron aprehendidos por la muerte violenta de un detenido en un calabozo de la Comisaría 8ª de Santa Fe

desarticularon banda de ladrones que robaba autos con inhibidores en santa fe en nueve allanamientos hechos en cordoba

Desarticularon banda de ladrones que robaba autos con inhibidores en Santa Fe en nueve allanamientos hechos en Córdoba

El hombre detenido luego del robo y abuso ocurrido en una vivienda de bario Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

La localidad de Laguna Paiva, en el departamento La Capital. 

Cayó el principal acusado por privación ilegítima de la libertad de una joven en Laguna Paiva

Lo último

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Último Momento
Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

Ante la detección de casos de triquinosis, se refuerza las medidas de prevención en Santa Fe

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

UNL y Semillero aprovecharon y son los nuevos líderes en el futsal de Liga

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Prohibieron la salida del país a Manuel Adorni por peligro de fuga inminente

Ovación
¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Los años de contrato que la AFA le ofreció a Scaloni para continuar en la Selección

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará decimonoveno en el GP de Gran Bretaña

Franco Colapinto: El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse

Franco Colapinto: "El auto se sentía muy digital en la qualy, como un mouse"

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa