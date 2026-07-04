Aprehendieron a cuatro integrantes de una familia tras amenazas y disparos: secuestraron un arma de guerra cargada

Entre los aprehendidos hay un adolescente de 15 años, señalado como el autor de los disparos. Intervino el fiscal de Menores en turno

Este viernes, durante la tarde, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe , cuatro integrantes de una misma familia fueron aprehendidos en un procedimiento policial, luego de un violento episodio que incluyó amenazas de muerte , disparos de arma de fuego , agresiones a efectivos policiales y el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros , considerada arma de guerra , que estaba cargada. El hecho es investigado por la Justicia.

La intervención se inició a partir de llamados de vecinos a la central de emergencias 911 , quienes alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Teniente Loza y Rosatti . Al lugar arribaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe , quienes entrevistaron a la denunciante.

El arma secuestrada en el procedimiento gentileza

La denuncia

La mujer manifestó que ella y sus dos hijas, una adolescente de 13 años y una niña de 9, fueron amenazadas de muerte por un adolescente de 15 años, quien, según su relato, extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y efectuó un disparo al aire.

También aseguró que, instantes después, llegó la madre del menor, I. G. M., de 37 años, quien presuntamente guardó el arma en una mochila y se retiró caminando del lugar.

La denunciante agregó que, en medio del incidente, A. S. M., de 20 años, y Y. E. M., de 19, agredieron físicamente a una de sus hijas mientras intentaban intimidar al resto de la familia.

Resistencia y agresión a los policías

Con los datos aportados, los oficiales localizaron a la mujer de 37 años. Al advertir la presencia del patrullero, aceleró la marcha, desobedeció la voz de alto y comenzó a insultar, golpear y resistirse al accionar de los efectivos, negándose en todo momento a exhibir la mochila que llevaba consigo.

En ese momento se sumaron otras personas que también atacaron a los policías, situación que fue aprovechada por un hombre para apoderarse de la mochila y escapar hacia una vivienda ubicada sobre Teniente Loza al 7000.

Secuestraron un arma de guerra cargada

Con la autorización voluntaria de la propietaria del inmueble, los policías realizaron una requisa y, en el patio trasero de la vivienda, detrás de una chapa y dentro de una bolsa de tela, secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, considerada arma de guerra, que tenía una bala en la recámara y municiones en el cargador. Los investigadores presumen que fue la utilizada durante el episodio.

En el mismo domicilio también localizaron al adolescente de 15 años, señalado como el presunto autor de las amenazas y de los disparos.

Los aprehendidos

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos I. G. M., de 37 años, imputada por tenencia indebida de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad.

También fueron aprehendidos A. S. M., de 20 años; Y. E. M., de 19; y el adolescente de 15 años, quienes son investigados por los presuntos delitos de lesiones leves dolosas, atentado y resistencia a la autoridad, además de las amenazas y el uso del arma de fuego, hechos que continúan bajo investigación judicial.

Intervención judicial

Con conocimiento de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, se dio intervención al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la aprehensión de las tres mujeres y la formación de la causa correspondiente.

Por su parte, el fiscal de Menores dispuso la identificación del adolescente y la realización de las actuaciones de rigor.

En el lugar también trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes llevaron adelante el secuestro del arma y las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Por disposición del fiscal del MPA, este sábado por la madrugada, las jóvenes Y. E. M., de 19 años, y A. S. M., de 20, recuperaron la libertad tras ser debidamente identificadas, mientras que la investigación continúa respecto del resto de los involucrados.

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