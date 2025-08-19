Sauce Viejo: cayó preso "El Chechi", un violento delincuente con frondoso prontuario

Vecinos reconocieron al delincuente y dieron aviso a la policía. Tras una persecución fue detenido con armas blancas y quedó a disposición de la Justicia

En las últimas horas, un intenso operativo policial en Sauce Viejo terminó con la detención de un delincuente conocido como “El Chechi” , señalado por los vecinos como autor de múltiples robos a viviendas y comercios en la zona.

Oficiales de la Comisaría 19° y del Comando Radioeléctrico patrullaban cuando un grupo de vecinos advirtió la presencia del sujeto y lo identificaron como el ladrón que viene azotando al barrio. Ante la llegada de los policías, el delincuente intentó escapar corriendo y se refugió en una vivienda, ingresando por un pasillo lateral.

Tras una breve persecución, los uniformados lo localizaron en la intersección de República Dominicana y Mendoza, donde finalmente lograron aprehenderlo.

Armado y violento

Durante el procedimiento, “El Chechi” —identificado como A. F. V., de 27 años— intentó agredir a los efectivos con un arma blanca, lanzando puntazos contra ellos. Los policías lograron reducirlo, desarmarlo y colocarle las esposas. Entre sus ropas llevaba otra arma similar, que también fue secuestrada.

Pese a estar detenido, el delincuente continuó amenazando a los oficiales frente a los propios vecinos, quienes lo reconocieron y lo acusaron de reiterados hechos delictivos en la zona.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I informó del caso al fiscal de Flagrancia, Luis Alberto Filippi, quien ordenó que el detenido permanezca privado de la libertad y sea imputado como presunto autor de los delitos de amenazas calificadas y atentado y resistencia a la autoridad.

