Sauce Viejo: cayó preso "El Chechi", un violento delincuente con frondoso prontuario

Vecinos reconocieron al delincuente y dieron aviso a la policía. Tras una persecución fue detenido con armas blancas y quedó a disposición de la Justicia

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de agosto 2025 · 10:53hs
En las últimas horas, un intenso operativo policial en Sauce Viejo terminó con la detención de un delincuente conocido como “El Chechi”, señalado por los vecinos como autor de múltiples robos a viviendas y comercios en la zona.

Oficiales de la Comisaría 19° y del Comando Radioeléctrico patrullaban cuando un grupo de vecinos advirtió la presencia del sujeto y lo identificaron como el ladrón que viene azotando al barrio. Ante la llegada de los policías, el delincuente intentó escapar corriendo y se refugió en una vivienda, ingresando por un pasillo lateral.

Tras una breve persecución, los uniformados lo localizaron en la intersección de República Dominicana y Mendoza, donde finalmente lograron aprehenderlo.

Armado y violento

Durante el procedimiento, “El Chechi” —identificado como A. F. V., de 27 años— intentó agredir a los efectivos con un arma blanca, lanzando puntazos contra ellos. Los policías lograron reducirlo, desarmarlo y colocarle las esposas. Entre sus ropas llevaba otra arma similar, que también fue secuestrada.

Pese a estar detenido, el delincuente continuó amenazando a los oficiales frente a los propios vecinos, quienes lo reconocieron y lo acusaron de reiterados hechos delictivos en la zona.

Intervención judicial

La Jefatura de la Unidad Regional I informó del caso al fiscal de Flagrancia, Luis Alberto Filippi, quien ordenó que el detenido permanezca privado de la libertad y sea imputado como presunto autor de los delitos de amenazas calificadas y atentado y resistencia a la autoridad.

