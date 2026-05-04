Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

El Gran Santa Fe registró 10 homicidios en el primer cuatrimestre, casi la mitad que el año pasado

La cifra surge de datos oficiales del Gobierno provincial. Con 48 homicidios en el primer cuatrimestre, el nivel más bajo en dos décadas, desde la gestión provincial atribuyen la baja a políticas de seguridad y la contrastan con períodos previos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

4 de mayo 2026 · 16:55hs
Santa Fe registró 48 homicidios en el primer cuatrimestre

gentileza

Santa Fe registró 48 homicidios en el primer cuatrimestre, el nivel más bajo en dos décadas

La provincia de Santa Fe registró 48 homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de 2026, según datos difundidos por el Gobierno provincial. Se trata del registro más bajo para ese período en los últimos 20 años, de acuerdo a la serie comparativa presentada en conferencia de prensa.

La vocera oficial, Virginia Coudannes, sostuvo que los números responden a “un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”, y los contrastó con los datos de años anteriores. En ese sentido, recordó que en 2023 se habían contabilizado 156 homicidios en el mismo período, mientras que en 2024 fueron 84 y en 2025, 80.

En la comparación histórica, los picos más altos se registraron en 2014, con 172 casos, y en 2023. “Se evidencia una caída pronunciada de los homicidios dolosos en toda la provincia”, afirmó la funcionaria, quien vinculó el descenso con las políticas implementadas por la actual gestión.

A nivel territorial, el departamento Rosario registró 31 homicidios en los primeros cuatro meses del año, lo que implica una baja respecto a 2025, cuando se habían contabilizado 50. En tanto, en el departamento La Capital se registraron 10 casos, ocho menos que en igual período del año pasado.

En su exposición, Coudannes también hizo referencia a declaraciones de exfuncionarios nacionales y provinciales en materia de seguridad, y sostuvo que “los datos muestran que, con un método basado en planificación y control, es posible revertir la situación”.

Derribo de búnkeres

En paralelo, el Gobierno provincial informó avances en la política de desarticulación de puntos de venta de droga. Según detallaron, este lunes se concretó el derribo del búnker número 116 en el territorio santafesino, en un operativo realizado en barrio Cabal, en la ciudad de Santa Fe.

Esta herramienta nos permite actuar sobre los puntos de venta de estupefacientes y forma parte de una estrategia sostenida”, indicó la vocera. Además, señaló que estas intervenciones incluyen la recuperación y reutilización de los espacios.

Por último, la funcionaria cuestionó a sectores que habían planteado reparos sobre este tipo de y afirmó: “Que vayan a hablar con los vecinos de los búnkeres derribados, a ver qué opinan”.

Santa Fe homicidios cuatrimestre
Noticias relacionadas
En Santa Fe son 142 chicos y chicas que esperan ser adoptados: la inscripción de aspirantes es 100% digital.

En Santa Fe son 142 chicos y chicas que esperan ser adoptados: la inscripción de aspirantes es 100% digital

A 23 años del desastre del Salado: le memoria viva en Santa Fe, el reclamo de justicia y un proyecto de Museo de la Inundación

A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe y reclamo de justicia

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

Limpieza visual en la peatonal santafesina: retiran cables en desuso y avanzan hacia el soterramiento

A 23 años del desastre del Salado: le memoria viva en Santa Fe, el reclamo de justicia y un proyecto de Museo de la Inundación

A 23 años del desastre del Salado: memoria viva en Santa Fe, reclamo de justicia y el proyecto de un Museo de la Inundación

Lo último

El Seom ya funciona en el Puerto: las claves del nuevo sistema que en abril registró 280.000 estacionamientos

El Seom ya funciona en el Puerto: las claves del nuevo sistema que en abril registró 280.000 estacionamientos

Manchester City empató agónicamente con Everton y le dejó el camino libre al Arsenal

Manchester City empató agónicamente con Everton y le dejó el camino libre al Arsenal

Santa Fe ya tiene ordenanza para los aceites usados: prohíben tirarlos por la cloaca y crean puntos verdes

Santa Fe ya tiene ordenanza para los aceites usados: prohíben tirarlos por la cloaca y crean "puntos verdes"

Último Momento
El Seom ya funciona en el Puerto: las claves del nuevo sistema que en abril registró 280.000 estacionamientos

El Seom ya funciona en el Puerto: las claves del nuevo sistema que en abril registró 280.000 estacionamientos

Manchester City empató agónicamente con Everton y le dejó el camino libre al Arsenal

Manchester City empató agónicamente con Everton y le dejó el camino libre al Arsenal

Santa Fe ya tiene ordenanza para los aceites usados: prohíben tirarlos por la cloaca y crean puntos verdes

Santa Fe ya tiene ordenanza para los aceites usados: prohíben tirarlos por la cloaca y crean "puntos verdes"

Santa Fe endurece penas por maltrato animal y regula su traslado en vehículos

Santa Fe endurece penas por maltrato animal y regula su traslado en vehículos

Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Ovación
Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Gimnasia (M) venció a Defensa y Unión tiene casi listo su lugar en los playoffs

Números fríos: Unión hizo todo ante Talleres, menos el gol y quedó prendiendo velas

Números fríos: Unión hizo todo ante Talleres, menos el gol y quedó prendiendo velas

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

Unión empieza a ordenar sus cuentas y destraba un conflicto judicial

El último baile del Pulga Rodríguez en Colón: Quiero que sea una fiesta

El último baile del Pulga Rodríguez en Colón: "Quiero que sea una fiesta"

Unión actualizó la cuota societaria: cuáles son los nuevos valores

Unión actualizó la cuota societaria: cuáles son los nuevos valores

Policiales
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Murió un sargento del Ejército durante una práctica de buceo en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121 en Santo Tomé

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica