El Gran Santa Fe registró 10 homicidios en el primer cuatrimestre, casi la mitad que el año pasado

La cifra surge de datos oficiales del Gobierno provincial. Con 48 homicidios en el primer cuatrimestre, el nivel más bajo en dos décadas, desde la gestión provincial atribuyen la baja a políticas de seguridad y la contrastan con períodos previos.

La provincia de Santa Fe registró 48 homicidios dolosos en el primer cuatrimestre de 2026 , según datos difundidos por el Gobierno provincial. Se trata del registro más bajo para ese período en los últimos 20 años , de acuerdo a la serie comparativa presentada en conferencia de prensa.

La vocera oficial, Virginia Coudannes , sostuvo que los números responden a “un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido” , y los contrastó con los datos de años anteriores. En ese sentido, recordó que en 2023 se habían contabilizado 156 homicidios en el mismo período , mientras que en 2024 fueron 84 y en 2025, 80.

En la comparación histórica, los picos más altos se registraron en 2014, con 172 casos, y en 2023. “Se evidencia una caída pronunciada de los homicidios dolosos en toda la provincia”, afirmó la funcionaria, quien vinculó el descenso con las políticas implementadas por la actual gestión.

A nivel territorial, el departamento Rosario registró 31 homicidios en los primeros cuatro meses del año, lo que implica una baja respecto a 2025, cuando se habían contabilizado 50. En tanto, en el departamento La Capital se registraron 10 casos, ocho menos que en igual período del año pasado.

En su exposición, Coudannes también hizo referencia a declaraciones de exfuncionarios nacionales y provinciales en materia de seguridad, y sostuvo que “los datos muestran que, con un método basado en planificación y control, es posible revertir la situación”.

Derribo de búnkeres

En paralelo, el Gobierno provincial informó avances en la política de desarticulación de puntos de venta de droga. Según detallaron, este lunes se concretó el derribo del búnker número 116 en el territorio santafesino, en un operativo realizado en barrio Cabal, en la ciudad de Santa Fe.

“Esta herramienta nos permite actuar sobre los puntos de venta de estupefacientes y forma parte de una estrategia sostenida”, indicó la vocera. Además, señaló que estas intervenciones incluyen la recuperación y reutilización de los espacios.

Por último, la funcionaria cuestionó a sectores que habían planteado reparos sobre este tipo de y afirmó: “Que vayan a hablar con los vecinos de los búnkeres derribados, a ver qué opinan”.