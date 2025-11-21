Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón y Tarragona, con un partido "especial" en Unión frente a Gimnasia

Leonardo Madelón, DT, y Cristian Tarragona, delantero, son claves en el momento de Unión, y dejaron una profunda huella en Gimnasia. El informe.

Ovación

Por Ovación

21 de noviembre 2025 · 13:31hs
Madelón y Tarragona, con un partido especial en Unión frente a Gimnasia

En Unión confían en que el cruce del lunes ante Gimnasia tenga el sello de dos protagonistas muy identificados con el club: Leonardo Madelón, quien marcó una era como entrenador, y Cristian Tarragona, pieza clave en el ataque. Ambos aparecen como emblemas del proyecto que busca llevar al Tatengue a una instancia decisiva.

LEER MÁS: Unión oficializó la compra del predio y lo rebautizó Casa Unión

El Tatengue recibe a Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura con la sensación de que el equipo está preparado para competir. El rendimiento sólido como local, el respaldo de su gente y el liderazgo de un Madelón que revitalizó la identidad rojiblanca generan ilusión de cara al duelo mano a mano.

Madelón, el regreso del técnico que volvió a enamorar al 15 de Abril

Desde su llegada en este nuevo ciclo, Leonardo Madelón recuperó orden, sentido de pertenencia y resultados. El equipo volvió a competir con criterio, escaló posiciones y se hizo fuerte en casa.

En Unión destacan la conexión del entrenador con el plantel y con la hinchada, mientras que desde Gimnasia reconocen que enfrentar a Madelón siempre es especial, ya que fue quien los condujo a una histórica salvación deportiva.

Hoy, constituye uno de los pilares emocionales y estratégicos de Unión: Conoce el club como pocos, fue protagonista de ascensos y clasificaciones internacionales, conoce a los rivales y a sus momentos y ganó los últimos cuatro duelos ante Gimnasia.

Tarragona, el delantero que encontró en Unión su lugar en el mundo

Cristian Tarragona volvió a Santa Fe para recuperar su mejor versión y lo logró. Con cuatro goles en el Clausura, comparte el liderazgo del goleo tatengue con Estigarribia y aparece en los partidos importantes.

Ante Gimnasia, enfrentará al club donde dejó una huella, pero esta vez con la camiseta rojiblanca y con la mira puesta en seguir avanzando en los playoffs. En Unión destacan su intensidad, su capacidad para interpretar los momentos y su peso en el área.

“Tarragona es de esos jugadores que aparecen cuando hay que aparecer”, reconocen puertas adentro.

Unión, con el respaldo de los números y de la confianza

Terminó segundo en la Zona A (25 puntos), fue invicto en sus últimos partidos como local, con cuatro triunfos consecutivos ante Gimnasia.

Madelón y Tarragona con pasado tripero y presente tatengue

Un partido especial, con sabor a oportunidad; el duelo ante Gimnasia no solo tiene implicancias deportivas. Para Unión, también representa: La chance de reafirmar su identidad, y la posibilidad de confirmar el buen momento.

LEER MÁS: Los dos cambios que tendría Unión para jugar los playoffs ante Gimnasia

Un mano a mano donde Madelón y Tarragona pueden marcar diferencia desde la experiencia y la determinación.

Este lunes, Unión jugará algo más que un partido de octavos: pondrá en cancha a dos figuras que llevan su identidad tatuada. Madelón desde el banco, Tarragona desde el área. Dos símbolos para alimentar la ilusión tatengue.

Unión Madelón Tarragona
Noticias relacionadas
Unión cayó en condición de local ante Peñarol.

Unión no pudo con Peñarol y perdió en el Ángel Malvicino

Unión terminó la fase regular del Clausura con un invicto de cuatro partidos.

Unión mostró muchas más cosas positivas que negativas en las últimas fechas

que dudas tiene madelon en union para el duelo a todo o nada ante gimnasia

Qué dudas tiene Madelón en Unión para el duelo a todo o nada ante Gimnasia

union, en alerta maxima tras el mensaje de caruso: estaba todo armado para voltearlo

Unión, en alerta máxima tras el mensaje de Caruso: "Estaba todo armado para voltearlo"

Lo último

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Último Momento
El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Golpe a la estructura financiera de una banda narco: cayó un abogado en Rosario

Di María, sobre la obtención del polémico título: Nos sentíamos campeones

Di María, sobre la obtención del polémico título: "Nos sentíamos campeones"

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Colón reveló las cifras que pagó por Barreto, Pereyra, Yllana y Moreno y Fabianesi

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Madelón y Tarragona, dos viejos conocidos que tendrán un partido especial ante Gimnasia

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

El fútbol argentino ya no para: más torneos, más títulos y más confusión

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"