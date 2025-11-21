Madelón y Tarragona, con un partido "especial" en Unión frente a Gimnasia

Leonardo Madelón, DT, y Cristian Tarragona, delantero, son claves en el momento de Unión, y dejaron una profunda huella en Gimnasia. El informe.

En Unión confían en que el cruce del lunes ante Gimnasia tenga el sello de dos protagonistas muy identificados con el club: Leonardo Madelón, quien marcó una era como entrenador, y Cristian Tarragona, pieza clave en el ataque. Ambos aparecen como emblemas del proyecto que busca llevar al Tatengue a una instancia decisiva.

El Tatengue recibe a Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura con la sensación de que el equipo está preparado para competir. El rendimiento sólido como local, el respaldo de su gente y el liderazgo de un Madelón que revitalizó la identidad rojiblanca generan ilusión de cara al duelo mano a mano.

Madelón, el regreso del técnico que volvió a enamorar al 15 de Abril

Desde su llegada en este nuevo ciclo, Leonardo Madelón recuperó orden, sentido de pertenencia y resultados. El equipo volvió a competir con criterio, escaló posiciones y se hizo fuerte en casa.

En Unión destacan la conexión del entrenador con el plantel y con la hinchada, mientras que desde Gimnasia reconocen que enfrentar a Madelón siempre es especial, ya que fue quien los condujo a una histórica salvación deportiva.

Hoy, constituye uno de los pilares emocionales y estratégicos de Unión: Conoce el club como pocos, fue protagonista de ascensos y clasificaciones internacionales, conoce a los rivales y a sus momentos y ganó los últimos cuatro duelos ante Gimnasia.

Tarragona, el delantero que encontró en Unión su lugar en el mundo

Cristian Tarragona volvió a Santa Fe para recuperar su mejor versión y lo logró. Con cuatro goles en el Clausura, comparte el liderazgo del goleo tatengue con Estigarribia y aparece en los partidos importantes.

Ante Gimnasia, enfrentará al club donde dejó una huella, pero esta vez con la camiseta rojiblanca y con la mira puesta en seguir avanzando en los playoffs. En Unión destacan su intensidad, su capacidad para interpretar los momentos y su peso en el área.

“Tarragona es de esos jugadores que aparecen cuando hay que aparecer”, reconocen puertas adentro.

Unión, con el respaldo de los números y de la confianza

Terminó segundo en la Zona A (25 puntos), fue invicto en sus últimos partidos como local, con cuatro triunfos consecutivos ante Gimnasia.

Madelón y Tarragona con pasado tripero y presente tatengue

Un partido especial, con sabor a oportunidad; el duelo ante Gimnasia no solo tiene implicancias deportivas. Para Unión, también representa: La chance de reafirmar su identidad, y la posibilidad de confirmar el buen momento.

Un mano a mano donde Madelón y Tarragona pueden marcar diferencia desde la experiencia y la determinación.

Este lunes, Unión jugará algo más que un partido de octavos: pondrá en cancha a dos figuras que llevan su identidad tatuada. Madelón desde el banco, Tarragona desde el área. Dos símbolos para alimentar la ilusión tatengue.