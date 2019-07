Habló el papá de Diego: "¿Cómo le puedo hacer eso a mi hijo?"

El asesinato de Diego Román conmociona a Santa Fe y el caso tiene una fuerte repercusión en medios nacionales. En diálogo con la señal TN, Julio Román, el padre del chico de 12 años que fue hallado muerto en Recreo, relató cómo fueron las últimas horas de su hijo: “Se fue al colegio el miércoles a la mañana, y a la salida se fue a jugar a lo de un amigo. Pero nunca volvió a casa. Yo fui a Santa Fe a hacerme ver una fractura y cuando regresamos a la tarde no sabíamos nada de él”.

“La denuncia se hizo a la noche recién porque empezamos a buscarlo así no más, con ayuda de la Policía -recordó Julio-. Al principio la Policía no se movió tanto, hasta que apareció el presidente del club donde jugaba Diego. Ahí empezaron a moverse. Después de encontrarlo vinieron a casa”, relató el padre a TN.

En medio del dolor, la familia quedó envuelta en sospechas. El padre se defendió: “La Policía duda de nosotros. ¿Cómo le puedo hacer eso a mi hijo? Nos tienen en vista porque la gente habla y dice cosas, como que vieron a mi mujer a la salida del colegio peleándose con él, pero ella estaba conmigo en Santa Fe”.

El padre, además, contó que era la primera vez que iba a jugar a la casa de ese chico y que no conoce a los padres. “Ahí dejó la mochila y la campera. Es a dos cuadras de donde lo encontraron, peor no hablé con el papá. Las cosas de Diego me las entregó el nene. Él me dijo que se fue solo. Es muy dudoso todo”.