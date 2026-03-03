Hallaron muerto, en medio de un charco de sangre, al abogado penalista Elmer Enrique Baumgartner

El abogado penalista de 64 años, fue hallado muerto este lunes por la noche en su casa de barrio Loyola. Su hijastro encontró el cuerpo sentado en una silla y con un charco de sangre debajo. La Justicia investiga si se trató de una muerte natural o un homicidio

La víctima fue hallado en su casa por su hijastro

Este lunes, antes de la medianoche, en una vivienda ubicada sobre calle Piedrabuena al 6700 , entre Furlong Cardiff y Cecilia Grierson , en el barrio Loyola de la capital santafesina, fue hallado muerto el abogado penalista Elmer Enrique Baumgartner , de 64 años .

El hijastro de la víctima , de 26 años, fue enviado por su madre hasta la vivienda, ya que no tenían noticias de él desde el viernes. Ahora, la investigación para determinar la causa de muerte se orienta a partir de la realización de peritajes criminalísticos en el lugar del hallazgo, con el objetivo de establecer si se trató de una muerte natural o si se está ante un homicidio en la ciudad de Santa Fe .

Hallazgo del cadáver

Cuando el joven llegó al domicilio, percibió un olor nauseabundo. Al ingresar, encontró a Baumgartner sentado en una silla y, debajo suyo, un abundante charco de sangre.

Tras el hallazgo, dio aviso a uno de los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales de la Subcomisaría 12° y del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron la escena y entrevistaron al denunciante, que se identificó como hijastro del fallecido y explicó que había concurrido por pedido de su madre ante la falta de contacto desde el fin de semana.

Los efectivos de Orden Público y de Cuerpos preservaron el lugar y dialogaron con vecinos de la cuadra. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona que podrían aportar imágenes de los últimos días.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe. A su vez, se dio intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó identificar formalmente al denunciante, relevar posibles testigos entre los vecinos, secuestrar registros de cámaras de seguridad, incautar el teléfono celular de la víctima en caso de ser hallado, realizar el examen médico policial, los peritajes criminalísticos correspondientes y trasladar el cuerpo a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Los peritajes fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI, mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido.

