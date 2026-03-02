Un joven de 19 años, sobre quien pesaba una orden de captura, se presentó en la sede de la PDI acompañado por su abogado. Está acusado de ser el coautor del disparo que terminó con la vida de Carlos Barrionuevo en enero pasado.

Se entregó el presunto asesino de un adolescente de 16 años en barrio Yapeyú

Tras semanas de intensa búsqueda y con el cerco policial cerrándose sobre su entorno, este lunes se entregó I. J. M. B., de 19 años, principal sospechoso del homicidio de Carlos Barrionuevo. El joven se presentó voluntariamente en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, quedando inmediatamente detenido como el presunto asesino bajo la carátula de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

LEER MÁS: Asesinaron a un adolescente de 16 años en el barrio Yapeyú de Santa Fe con un balazo

El hecho: un disparo certero en la cabeza

El crimen que conmocionó al norte de la ciudad ocurrió el pasado 25 de enero. Aquella jornada, Barrionuevo (16 años) fue emboscado en la intersección de Alfonsina Storni y Hermanos Figueroa. Según el reporte médico, el adolescente recibió un impacto de bala en el cráneo y fue trasladado de urgencia por su padrastro al Hospital Iturraspe, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

Curiosamente, ese mismo día se registró otro ataque armado contra un menor de la misma edad en un barrio cercano, aunque la Justicia aún intenta determinar si ambos episodios están vinculados entre sí.

Cámaras y testigos: las claves de la identificación

La investigación, encabezada por la fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se sostuvo en tres pilares fundamentales:

Testimonios: vecinos de barrio Ceferino Namuncurá aportaron datos clave sobre la dinámica del ataque.

Videovigilancia: el análisis de cámaras públicas y privadas permitió reconstruir la huida de los sospechosos.

Presión policial: los constantes operativos de la PDI en el entorno del acusado terminaron forzando su presentación ante la justicia.

Próximos pasos judiciales

Tras la entrega del sospechoso junto a su abogado defensor, el fiscal de turno ordenó su detención formal. En las próximas 48 horas se llevará a cabo la audiencia imputativa, donde se le notificará oficialmente el delito de coautoría de homicidio agravado.

La Justicia ahora busca determinar si hubo otros partícipes en el ataque y cuál fue el móvil que desencadenó la ejecución del adolescente en plena vía pública.