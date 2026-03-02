Uno Santa Fe | Policiales | Asoem

Entre 120 y 150 integrantes de Asoem tomaron el obrador municipal de Sauce Viejo mientras el intendente se encontraba en el lugar

La protesta responde a un reclamo por aumento salarial. Una máquina vial fue atravesada en la salida del obrador, lo que impide el ingreso y egreso del personal municipal para cumplir con las tareas habituales

2 de marzo 2026 · 09:35hs
Este lunes por la mañana, en el obrador municipal de Sauce Viejo, integrantes del gremio Asoem (Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales) de Santa Fe llevaron adelante una toma de la planta, impidiendo el normal funcionamiento de las actividades.

Uno de los representantes del gremio fue consultado por un jefe del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo, quien dialogó con él para conocer los motivos de la medida. Según explicó el sindicalista, la protesta responde a un reclamo por aumento salarial. De acuerdo con las estimaciones, entre 120 y 150 personas participan de la manifestación. El intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, se encuentra dentro del obrador.

Papaleo

En diálogo con LT10, Papaleo señaló que una máquina vial fue atravesada en la salida del obrador, lo que impide el ingreso y egreso del personal municipal para cumplir con las tareas habituales.

Además, indicó que se comunicó con funcionarios del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, aunque hasta el momento, según afirmó, no obtuvo respuestas concretas ni soluciones. “Solamente fui escuchado”, expresó.

El intendente también manifestó no comprender la presencia del gremio de municipales de la ciudad de Santa Fe en un conflicto que se desarrolla en la Municipalidad de Sauce Viejo.

Discusión

Papaleo también fue consultado sobre un incidente ocurrido el sábado por la tarde con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. El mandatario de Sauce Viejo aseguró que solo fue una discusión verbal muy áspera y negó de manera rotunda que hayan existido agresiones físicas entre ambos.

