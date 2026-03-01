Uno Santa Fe | Policiales | homicidio

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Sucedió este domingo a las siete de la mañana. La víctima iba al mando de su moto, fue emboscado por otros dos motociclistas que le dispararon a mansalva. Murió en el lugar

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de marzo 2026 · 13:12hs
Siete disparos de un arma 9 mm ricibió la víctima

gentileza

Siete disparos de un arma 9 mm ricibió la víctima

Este domingo a las 7 de la mañana, los vecinos que viven en la manzana 6 del costero distrito de Alto Verde se despertaron sobresaltados por una seguidilla de estruendos de disparos que se escucharon en la calle. Varios de ellos salieron de sus viviendas y observaron, sobre calle Demetrio Gómez, el cuerpo tirado y ensangrentado de un hombre.

Algunos denunciaron el grave hecho de sangre a los operadores de la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 24ª, quienes constataron la presencia de un cuerpo inmóvil con múltiples impactos de bala. Junto a la víctima se encontraba una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, patente A 175 RWH.

La víctima fue identificada como Néstor Horacio Aquino, de 35 años. En la escena del crimen fueron secuestradas siete vainas servidas calibre 9 milímetros.

Los efectivos de Orden Público preservaron la escena del crimen. Posteriormente, un médico del SIES 107 y otro de la repartición policial constataron el fallecimiento de Aquino, quien contaba con antecedentes penales y había cumplido una condena en prisión.

Investigación

Los oficiales de la Comisaría 24ª iniciaron las primeras tareas investigativas, entrevistando a vecinos que pudieran aportar información sobre el crimen. Según los primeros datos recabados, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue emboscada por dos motociclistas. Uno de ellos le efectuó múltiples disparos a mansalva.

Varios proyectiles impactaron en el cuerpo de Aquino, quien cayó del rodado y quedó tendido en la calle. En el lugar quedaron las siete vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros, considerada arma de guerra.

Los policías también verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, cuyas imágenes son consideradas clave para identificar a los presuntos autores del homicidio.

Posteriormente, arribaron los pesquisas de Homicidios y los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), los primeros para sumarse a la investigación y los segundos para realizar los peritajes criminalísticos de rigor.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, que a su vez dieron intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la identificación de testigos, el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes. Finalmente, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Santa Fe para la correspondiente autopsia.

Los peritajes fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI.

• LEER MÁS: Violento homicidio en barrio Las Lomas: ejecutaron a un joven de 28 años de seis balazos

homicidio Alto Verde tiros
Noticias relacionadas
Gendarmería secuestró 423 kilos de cocaína en una camioneta a la altura de Elisa: intensa búsqueda para dar con los prófugos

Gendarmería secuestró 423 kilos de cocaína en una camioneta a la altura de Elisa: intensa búsqueda para dar con los prófugos

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El corredor quedó bloqueado después del choque.

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

La víctima estaba sin vida a un lado del camino con el casco puesto

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

Lo último

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Último Momento
Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Ovación
Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos