Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Sucedió este domingo a las siete de la mañana. La víctima iba al mando de su moto, fue emboscado por otros dos motociclistas que le dispararon a mansalva. Murió en el lugar

Este domingo a las 7 de la mañana , los vecinos que viven en la manzana 6 del costero distrito de Alto Verde se despertaron sobresaltados por una seguidilla de estruendos de disparos que se escucharon en la calle. Varios de ellos salieron de sus viviendas y observaron, sobre calle Demetrio Gómez , el cuerpo tirado y ensangrentado de un hombre.

Algunos denunciaron el grave hecho de sangre a los operadores de la Central de Emergencias 911 . Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 24ª , quienes constataron la presencia de un cuerpo inmóvil con múltiples impactos de bala. Junto a la víctima se encontraba una motocicleta Guerrero Trip 110 cc , patente A 175 RWH.

La víctima fue identificada como Néstor Horacio Aquino, de 35 años. En la escena del crimen fueron secuestradas siete vainas servidas calibre 9 milímetros.

Los efectivos de Orden Público preservaron la escena del crimen. Posteriormente, un médico del SIES 107 y otro de la repartición policial constataron el fallecimiento de Aquino, quien contaba con antecedentes penales y había cumplido una condena en prisión.

Investigación

Los oficiales de la Comisaría 24ª iniciaron las primeras tareas investigativas, entrevistando a vecinos que pudieran aportar información sobre el crimen. Según los primeros datos recabados, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue emboscada por dos motociclistas. Uno de ellos le efectuó múltiples disparos a mansalva.

Varios proyectiles impactaron en el cuerpo de Aquino, quien cayó del rodado y quedó tendido en la calle. En el lugar quedaron las siete vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros, considerada arma de guerra.

Los policías también verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, cuyas imágenes son consideradas clave para identificar a los presuntos autores del homicidio.

Posteriormente, arribaron los pesquisas de Homicidios y los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), los primeros para sumarse a la investigación y los segundos para realizar los peritajes criminalísticos de rigor.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, que a su vez dieron intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó la identificación de testigos, el secuestro de las imágenes de las cámaras de videovigilancia y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes. Finalmente, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Santa Fe para la correspondiente autopsia.

Los peritajes fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI.

