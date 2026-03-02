Operativo en la zona de boliches: constataron presencia de menores y consumo de alcohol en el Club del Río

Inspectores municipales y efectivos policiales ingresaron al predio tras detectar jóvenes en el exterior. Intervino el fiscal de la Minoridad

En la madrugada de este sábado, antes de las 3, se realizó un operativo conjunto entre la Secretaría de Control de la Municipalidad de Santa Fe y efectivos de la Policía provincial en el predio conocido como “Club del Río” , ubicado en el kilómetro 472 de la Ruta Nacional 168, en la denominada zona de boliches.

Durante el procedimiento, las autoridades constataron la presencia de unos 60 menores de edad en el exterior del lugar , y tras solicitar autorización al encargado para ingresar al predio, verificaron que también había adolescentes en el interior, varios de ellos en aparente estado de alcoholización .

Menores en situación de vulnerabilidad

Los inspectores municipales labraron las correspondientes actas de infracción por faltas detectadas en el establecimiento. En paralelo, efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la Policía capitalina brindaron apoyo al operativo y garantizaron la seguridad tanto de los funcionarios como de los jóvenes.

Posteriormente, los uniformados asistieron a los menores para que pudieran cruzar de manera segura la Ruta Nacional 168, a la altura del puente cercano al predio de la Universidad Nacional del Litoral, hasta la garita de la parada de colectivos ubicada frente a ese sector.

Intervención judicial

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de la Minoridad en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Desde las fuerzas intervinientes se puso especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de los menores, particularmente por la ingesta de bebidas alcohólicas y el riesgo que implicaba su permanencia en el lugar y el cruce de una vía de alto tránsito como la Ruta Nacional 168.

