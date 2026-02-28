Violento homicidio en barrio Las Lomas: ejecutaron a un joven de 28 años de seis balazos

La víctima fue emboscada en la esquina de Koch y Vieytes tras una discusión. En la escena del crimen, los peritos secuestraron seis vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros.

Esta viernes por la noche, antes de las 21, un hombre fue emboscado en la esquina pasaje Koch y Vieytes en el barrio Las Lomas , en el extremo noroeste de la capital santafesina. Tras una discusión verbal con otros dos muchachos, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a mansalva.

La víctima quedó herida, ensangrentada y tirada en la calle. Los vecinos llamaron a la Policía y arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría 12°. Un médico del SIES 107 constató su fallecimiento. Luego fue identificado como Joaquín Ezequiel Verón de 28 años . Peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones PDI, secuestraron media docena de vainas servidas calibre 9 milímetros.

Denuncia y muerte

La deflagración de numerosos disparos de arma de fuego alertó a los vecinos que viven en la esquina pasaje Koch y Vieytes. Cuando ellos salieron de sus viviendas vieron a un hombre ensangrentado y tirado en la calle. Denunciaron el suceso y minutos después arribaron los policías de Orden Público y de Cuerpos, que preservaron la zona, hasta la llegada de un médico del SIES 107 que constató el fallecimiento por muerte violenta por varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los oficiales buscaron testigos entre los vecinos que pudieran aportar información y varios de ellos apuntaron que la víctima estaba con otros dos muchachos, y que evidentemente ellos fueron los que terminaron con su vida. También buscaron constatar si había cámaras de videovigilancia en la zona que pudieran contener imágenes del momento en el que fue consumado el crimen.

Luego, arribaron a la escena del crimen los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones PDI, para continuar con la investigación y para la realización de los peritajes criminalísticos. En el lugar donde fue consumado el crimen fueron halladas seis vainas servidas de calibre 9 milímetros, que corresponde a un arma de guerra.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Verón a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Desde Fiscalía ordenaron identificar a vecinos de la zona que pudieran ser testigos para aportar información sobre el crimen, además del secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, la realización de los peritajes criminalísticos y posterior traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI, que secuestraron seis vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros. Finalmente el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.