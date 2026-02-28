Uno Santa Fe | Policiales | barrio Las Lomas

Violento homicidio en barrio Las Lomas: ejecutaron a un joven de 28 años de seis balazos

La víctima fue emboscada en la esquina de Koch y Vieytes tras una discusión. En la escena del crimen, los peritos secuestraron seis vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros.

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de febrero 2026 · 10:11hs
Brutal homicidio en barrio Las Lomas. Mataron a un joven de 28 años con un arma de guerra.

Brutal homicidio en barrio Las Lomas. Mataron a un joven de 28 años con un arma de guerra.

Esta viernes por la noche, antes de las 21, un hombre fue emboscado en la esquina pasaje Koch y Vieytes en el barrio Las Lomas, en el extremo noroeste de la capital santafesina. Tras una discusión verbal con otros dos muchachos, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó a mansalva.

La víctima quedó herida, ensangrentada y tirada en la calle. Los vecinos llamaron a la Policía y arribaron oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Subcomisaría 12°. Un médico del SIES 107 constató su fallecimiento. Luego fue identificado como Joaquín Ezequiel Verón de 28 años. Peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones PDI, secuestraron media docena de vainas servidas calibre 9 milímetros.

LEER MÁS: Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Denuncia y muerte

La deflagración de numerosos disparos de arma de fuego alertó a los vecinos que viven en la esquina pasaje Koch y Vieytes. Cuando ellos salieron de sus viviendas vieron a un hombre ensangrentado y tirado en la calle. Denunciaron el suceso y minutos después arribaron los policías de Orden Público y de Cuerpos, que preservaron la zona, hasta la llegada de un médico del SIES 107 que constató el fallecimiento por muerte violenta por varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Los oficiales buscaron testigos entre los vecinos que pudieran aportar información y varios de ellos apuntaron que la víctima estaba con otros dos muchachos, y que evidentemente ellos fueron los que terminaron con su vida. También buscaron constatar si había cámaras de videovigilancia en la zona que pudieran contener imágenes del momento en el que fue consumado el crimen.

Luego, arribaron a la escena del crimen los pesquisas de Homicidios y los agentes del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones PDI, para continuar con la investigación y para la realización de los peritajes criminalísticos. En el lugar donde fue consumado el crimen fueron halladas seis vainas servidas de calibre 9 milímetros, que corresponde a un arma de guerra.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Verón a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Desde Fiscalía ordenaron identificar a vecinos de la zona que pudieran ser testigos para aportar información sobre el crimen, además del secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona, la realización de los peritajes criminalísticos y posterior traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI, que secuestraron seis vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros. Finalmente el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

barrio Las Lomas homicidio balazos emboscada muerte
Noticias relacionadas
La víctima estaba sin vida a un lado del camino con el casco puesto

Rosario: un motociclista que volvía de trabajar fue asesinado de un balazo en la nuca que atravesó su casco

El lugar en dónde sucedió el crimen de Amarilla, en la ciudad de Recreo.

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

hallaron sin vida al empresario marcelo boschi en reconquista: la principal hipotesis sobre su muerte

Hallaron sin vida al empresario Marcelo Boschi en Reconquista: la principal hipótesis sobre su muerte

Investigan si el incendio de un vehículo fue accidental o intencional.  

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos