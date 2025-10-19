Uno Santa Fe | Policiales | Horror

Horror y brutal violencia de género: sometió en la calle a una joven desnuda y con una cadena al cuello

Ocurrió en Rosario. La víctima de 23 años fue atada y estaba totalmente desnuda. Intervino la policía y apresó al agresor. La mujer fue internada por lesiones

19 de octubre 2025 · 18:12hs
Horror en Rosario. La víctima había sido atada desde el cuello con una cadena de perro. El elemento fue secuestrado por la policía.

Un brutal episodio de violencia de género sucedió este sábado en la ciudad Rosario, cuando un hombre fue detenido tras torturar a una joven de 23 años con una cadena de perro colocada en su cuello. El horror fue total en pleno barrio Belgrano, en Eva Perón al 6.300.

La policía llegó al domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad tras una denuncia por violencia de género. Según las primeras informaciones, la mujer estaba atada desde el cuello con una cadena para perros y se encontraba totalmente desnuda en plena vía pública.

Detenido

Cuando los agentes llegaron, el hombre, identificado como Pablo Fabricio I. de 48 años, arrastró a la joven al interior del domicilio. El agresor intentó encerrarse dentro de la casa pero, después de forcejeos con los efectivos, finalmente fue detenido.

Al lugar llegó también personal del Sies que examinó a la víctima antes de trasladarla al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un traumatismo en el miembro superior derecho.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal para ser examinado y después quedó detenido en sede policial. La policía secuestró la cadena para perros, una tijera escolar con mango violeta, una billetera, el celular y un juego de llaves.

