Trasladaron al femicida Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú y volvió a hablar con la prensa

El acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, su exsuegra Mariel Zamudio y el remisero Martín Sebastián Palacio quedó alojado en Entre Ríos

Pablo Laurta, el femicida de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio , quien también está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio en medio de su plan macabro , fue trasladado este viernes a una cárcel de Gualeguaychú, Entre Ríos .

Allí quedará alojado a la espera de su viaje a Córdoba, donde lo espera la Justicia local para indagarlo por los femicidios de la madre y la abuela de su hijo.

El homicida Pablo Laurta quiere justificar sus actos

El imputado llegó a la ciudad entrerriana en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de las dos provincias, donde cometió los homicidios. El traslado se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

No obstante, al arribar, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud que veces anteriores frente a las cámaras: aprovechó el momento para deslizar unas pocas palabras y justificar los homicidios. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo esta vez.

En las últimas horas, la justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el asesinato del remisero Martín Palacio. Al salir de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, Laurta volvió a exclamar ante los periodistas que solo fue a rescatar a su hijo.

La medida ordenada para el femicida la definió la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según fuentes judiciales, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que el uruguayo permanezca detenido por el plazo de cuatro meses imputado por el homicidio criminis causae del conductor del Toyota.

ASÍ ESTÁ PABLO LAURTA EN LA CÁRCEL DE GUALEGUAYCHÚ



Se conoció un #video del doble femicida y asesino del remisero a la espera de ser trasladado a #cordoba para estar cara a cara con el juez tras asesinar a su ex pareja y su suegra. #laurta #femicidio pic.twitter.com/8Yr1y0p69p — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 17, 2025

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Según aseguraron fuentes judiciales a este medio, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Ahora, el imputado será trasladado a Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54), será indagado en el marco de esa causa.

Además, se espera que las autoridades lo sometan a otros análisis médicos, los indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, los cuales determinarán si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.