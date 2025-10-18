Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

El delincuente llevaba una mochila con herramientas para forzar aberturas y tenía pedidos de captura por otros delitos.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe lograron aprehender a un ladrón que intentó entrar a robar en una escribanía ubicada en Marcial Candioti al 3900 , casi Domingo Silva , en el barrio Sargento Alvear .

Los uniformados fueron alertados por vecinos que observaron movimientos sospechosos sobre los techos de la manzana. Al arribar al lugar, detectaron a un hombre que huyó al notar la presencia policial . Luego de una persecución a pie , los agentes lograron interceptarlo y detenerlo en la esquina de Luciano Molinas y Necochea .

El sujeto fue identificado como J. A. P., de 42 años, quien —según informaron fuentes policiales— contaba con pedido de captura activo por ser presunto autor de múltiples delitos.

En su poder, los oficiales secuestraron una mochila con herramientas utilizadas comúnmente para cometer robos: una llave inglesa, discos para amoladora, una grinfa, destornilladores, cortafierros, pinzas y alicates, entre otros elementos.

Posteriormente, la Policía constató daños en una de las aberturas y en el frente de una escribanía del lugar, confirmando que el detenido habría intentado forzar el ingreso al inmueble. La profesional a cargo de la oficina fue notificada de la situación, mientras efectivos permanecieron de guardia en el sitio para preservar la escena.

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Omar de Pedro, quien dispuso que el aprehendido permanezca detenido, sea debidamente identificado y se le forme causa por tentativa de robo.

