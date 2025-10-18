Uno Santa Fe | Policiales | ladrón

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

El delincuente llevaba una mochila con herramientas para forzar aberturas y tenía pedidos de captura por otros delitos.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de octubre 2025 · 11:35hs
El delincuente llevaba una mochila con herramientas para forzar aberturas y tenía pedidos de captura por otros delitos.

gentileza

El delincuente llevaba una mochila con herramientas para forzar aberturas y tenía pedidos de captura por otros delitos.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe lograron aprehender a un ladrón que intentó entrar a robar en una escribanía ubicada en Marcial Candioti al 3900, casi Domingo Silva, en el barrio Sargento Alvear.

Embed

Los uniformados fueron alertados por vecinos que observaron movimientos sospechosos sobre los techos de la manzana. Al arribar al lugar, detectaron a un hombre que huyó al notar la presencia policial. Luego de una persecución a pie, los agentes lograron interceptarlo y detenerlo en la esquina de Luciano Molinas y Necochea.

El sujeto fue identificado como J. A. P., de 42 años, quien —según informaron fuentes policiales— contaba con pedido de captura activo por ser presunto autor de múltiples delitos.

En su poder, los oficiales secuestraron una mochila con herramientas utilizadas comúnmente para cometer robos: una llave inglesa, discos para amoladora, una grinfa, destornilladores, cortafierros, pinzas y alicates, entre otros elementos.

Posteriormente, la Policía constató daños en una de las aberturas y en el frente de una escribanía del lugar, confirmando que el detenido habría intentado forzar el ingreso al inmueble. La profesional a cargo de la oficina fue notificada de la situación, mientras efectivos permanecieron de guardia en el sitio para preservar la escena.

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Omar de Pedro, quien dispuso que el aprehendido permanezca detenido, sea debidamente identificado y se le forme causa por tentativa de robo.

• LEER MÁS: Detuvieron al tercer integrante de la banda que extorsionaba a un médico santafesino por 100 mil dólares

ladrón barrio Alvear robo Marcial Candioti
Noticias relacionadas
Se rescataron en total 166 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos 155 tortugas

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

El auto en el cual se trasladaban los tres detenidos

Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

El menos ingresó en la tarde del jueves en compañía de su abuelo derivado de un centro de atención primaria

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

desmantelaron la organizacion criminal dictadores digitales por filtrar datos de empresas en cuatro provincias

Desmantelaron la organización criminal "Dictadores digitales" por filtrar datos de empresas en cuatro provincias

Lo último

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Último Momento
Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Ovación
Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos