Detuvieron al tercer integrante de la banda que extorsionaba a un médico santafesino por 100 mil dólares

Sucedió durante la jornada de este viernes, cuando pesquisas de la PDI Región I allanaron una vivienda de calle San Lorenzo al 5600 y aprehendieron a J. L. R., quien quedó filmado cuando concurrió con otros de los implicados a locales comerciales de la pareja de la víctima y consumaron las amenazas extorsivas.

Este viernes, y como corolario de una profunda investigación por la extorsión a un médico santafesino, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I detuvieron a un hombre en el marco de la causa que investiga las amenazas contra el profesional y su familia, a quienes les exigían el pago de 100 mil dólares para evitar un atentado.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle San Lorenzo al 5600 , en el barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe .

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

Se trata del tercer detenido en la causa. El hombre aprehendido fue identificado como J. L. R., santafesino que también habría residido en la Patagonia argentina. Según la investigación, sería uno de los autores de los mensajes intimidantes enviados desde un teléfono celular y, además, quien acudió en persona a un local comercial de la pareja de la víctima, donde concretó la extorsión.

Denuncia

La denuncia fue radicada por un médico —que también es productor agropecuario— en la fiscalía de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El profesional comenzó a recibir mensajes amenazantes que luego se transformaron en extorsivos, con características vinculadas tanto a la ciudad de Santa Fe como a una provincia patagónica.

En su declaración, la víctima detalló que los extorsionadores le exigían el pago de 100 mil dólares para no matar a los integrantes de su familia y que, para reforzar la amenaza, enviaban información sobre los movimientos de estos.

Dos hombres quedaron filmados cuando fueron al local comercial de la pareja del médico y realizaron las amenazas extorsivas. También se les incautó un teléfono celular y un vehículo de su propiedad.

Dos con prisión preventiva y un cuarto en el extranjero

En el marco estrictamente investigativo, los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, en coordinación con la fiscal de Delitos Complejos María Laura Urquiza, identificaron a los dos primeros integrantes de la gavilla, quienes fueron aprehendidos en la primera quincena de octubre: R. E. L. y G. P., ambos en la ciudad de Santa Fe. Los dos fueron llevados a audiencia imputativa, donde se les atribuyó la conducta delictiva, y quedaron en prisión preventiva. R. E. L. fue quien aportó la información para que tanto G. P. como el aprehendido de este viernes, J. L. R., consumaran la amenaza extorsiva.

La investigación policial y judicial constató que el origen de los sucesos se vincula con una operación comercial con un empresario en el extranjero, cuya relación con uno de los tres aprehendidos habría sido el motivo de la extorsión. La persona que reside en el extranjero se mantiene en condición de prófugo.