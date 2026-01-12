Uno Santa Fe | Santa Fe | accidente

Accidente en la Autopista Santa Fe–Rosario: un auto chocó contra un caballo y el conductor quedó internado

Sucedió a la altura del kilómetro 132 en Sauce Viejo. El conductor salió despedido y fue trasladado al Hospital Cullen

12 de enero 2026 · 07:36hs
Un importante accidente de tránsito se produjo este lunes en la AU Santa Fe–Rosario, a la altura del kilómetro 132, en jurisdicción de Sauce Viejo, mano con sentido hacia Rosario. En el siniestro estuvieron involucrados un automóvil y un caballo suelto.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo salió despedido del habitáculo tras dar varios tumbos y sufrió múltiples heridas de consideración. Fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde permanece internado y bajo observación médica.

Según las primeras informaciones, el automóvil terminó sobre la banquina del lado Santa Fe, luego de perder el control tras la colisión. En tanto, el caballo quedó tendido sobre la calzada en la mano hacia Rosario, lo que generó una situación de alto riesgo para el tránsito vehicular.

Debido al siniestro, se implementó una reducción de calzada en ambas manos de la autopista, lo que provocó demoras y circulación asistida en la zona. En el lugar trabajan personal policial, peritos accidentológicos, servicios de emergencia y operarios de la Autopista Santa Fe–Rosario, quienes realizan tareas de control, peritaje y limpieza de la calzada.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras se intenta establecer cómo el animal llegó a la traza de la autopista. Desde las autoridades recomiendan extremar la precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

