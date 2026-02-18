Ingresaron al crematorio municipal, causaron destrozos y robaron herramientas y electrodomésticos

La denuncia fue formalizada en la noche del martes, último día del fin de semana de Carnaval

Este martes, último día del fin de semana extendido por los festejos de Carnaval , después de las 20, se registró una denuncia por robo en el crematorio municipal , ubicado en el sector norte del cementerio. El hecho fue advertido por el supervisor del lugar , quien dio aviso inmediato a la policía.

Minutos más tarde arribaron oficiales de la Comisaría 6ª , quienes dialogaron con el responsable municipal. El funcionario exhibió el interior del edificio administrativo, donde los agentes constataron daños materiales y el faltante de diversos elementos , entre ellos ventiladores industriales y motoguadañas .

Inspección ocular

Los policías realizaron una recorrida por el predio al que ingresaron los delincuentes. Según se verificó, rompieron la reja exterior de una ventana para acceder al interior. Una vez dentro, provocaron destrozos: puertas violentadas y tiradas en el suelo, el arrancamiento de la pileta de un lavabo, dos inodoros, dos ventiladores industriales, un ventilador de pared y motoguadañas utilizadas para el mantenimiento del predio.

Búsqueda de imágenes

Tras la inspección, los efectivos intentaron constatar la existencia de un sistema de videovigilancia en el sector. Las imágenes serían clave para determinar en cuál de las jornadas del fin de semana largo se produjo el robo y en qué momento los delincuentes ingresaron al edificio, provocaron los daños y concretaron las sustracciones.

En el sector inmediato no residen vecinos, aunque sí en zonas aledañas, por lo que se intenta establecer si algún testigo puede aportar información relevante.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó relevar las cámaras de videovigilancia públicas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Las tareas técnicas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajaron en la recolección de pruebas para avanzar con la investigación.

