Los choferes advirtieron el fuego y obligaron a descender de urgencia a todos los pasajeros. Los bomberos zapadores extinguieron el incendio

Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

Este lunes por la tarde , antes de las 13.30 , y por razones que son investigadas, un colectivo de la empresa El Norte que se encontraba en una de las dársenas de la estación de colectivos de la ciudad de Vera , ubicada sobre Ruta Nacional 11 y calle Corrientes , se prendió fuego de manera repentina.

Ante la situación, los pasajeros debieron descender rápidamente de la unidad, lo que generó un lógico nerviosismo. En una primera instancia, los choferes trabajaron con matafuegos , hasta la llegada de efectivos policiales y Bomberos Zapadores , quienes lograron extinguir el foco ígneo.

colectivo incendiado Vera gentileza

Desperfecto eléctrico

Una vez sofocado el incendio, los bomberos realizaron una revisión completa de la unidad. De manera preliminar, indicaron que un problema en los circuitos eléctricos habría provocado un sobrecalentamiento que originó el fuego, el cual fue detectado a tiempo mientras el colectivo permanecía estacionado.

Posteriormente, la empresa dispuso de otro colectivo para garantizar el traslado de los pasajeros del norte santafesino, que tenían como destino la ciudad de Rosario.

Daños materiales

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional XIX del departamento Vera de la Policía de Santa Fe. Como no se registraron heridos y solo hubo daños materiales, la intervención policial se limitó a la extinción del incendio.

Los daños serán resueltos entre particulares: los propietarios de la empresa El Norte y la compañía aseguradora de la unidad.