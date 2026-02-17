Uno Santa Fe | Policiales | Vera

Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

Los choferes advirtieron el fuego y obligaron a descender de urgencia a todos los pasajeros. Los bomberos zapadores extinguieron el incendio

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de febrero 2026 · 09:52hs
Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

gentileza

Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

Este lunes por la tarde, antes de las 13.30, y por razones que son investigadas, un colectivo de la empresa El Norte que se encontraba en una de las dársenas de la estación de colectivos de la ciudad de Vera, ubicada sobre Ruta Nacional 11 y calle Corrientes, se prendió fuego de manera repentina.

Ante la situación, los pasajeros debieron descender rápidamente de la unidad, lo que generó un lógico nerviosismo. En una primera instancia, los choferes trabajaron con matafuegos, hasta la llegada de efectivos policiales y Bomberos Zapadores, quienes lograron extinguir el foco ígneo.

colectivo incendiado Vera
Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

Vera: un colectivo de la empresa El Norte se incendió por una falla eléctrica en la terminal de ómnibus

Desperfecto eléctrico

Una vez sofocado el incendio, los bomberos realizaron una revisión completa de la unidad. De manera preliminar, indicaron que un problema en los circuitos eléctricos habría provocado un sobrecalentamiento que originó el fuego, el cual fue detectado a tiempo mientras el colectivo permanecía estacionado.

Posteriormente, la empresa dispuso de otro colectivo para garantizar el traslado de los pasajeros del norte santafesino, que tenían como destino la ciudad de Rosario.

Daños materiales

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional XIX del departamento Vera de la Policía de Santa Fe. Como no se registraron heridos y solo hubo daños materiales, la intervención policial se limitó a la extinción del incendio.

Los daños serán resueltos entre particulares: los propietarios de la empresa El Norte y la compañía aseguradora de la unidad.

Vera incendio colectivo Bomberos Zapadores
Noticias relacionadas
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en el barrio Acapulco en la localidad de Josefina departamento Castellanos  

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

Atrapado por dispararle a su pareja: intentó simular que fue accidental y lo investigan por tentativa de femicidio

El detenido por el intento de robo en el microcentro santafesino

Rompió la vidriera de un local en el microcentro para robar y fue aprehendido

doble homicidio en rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos

Doble homicidio en Rosario: dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos

Lo último

Bullrich admitió el error en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Último Momento
Bullrich admitió el error en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral por no diferenciar enfermedades graves y leves

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Comercio y hotelería pagarán menos Ingresos Brutos en Santa Fe: baja al 2,5% para pymes

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

Se jugó la quinta fecha de la Liga Argentina Femenina

Se jugó la quinta fecha de la Liga Argentina Femenina

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

Ovación
Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

La velada de boxeo en El Timbó de Coronda fue un éxito

La velada de boxeo en El Timbó de Coronda fue un éxito

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus