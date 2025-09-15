Uno Santa Fe | Judiciales | Juicio

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

El ex jefe de los fiscales de Rosario enfrenta enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo. También será juzgado el ex funcionario Nelson Ugolini.

15 de septiembre 2025 · 09:34hs
El fiscal regional Patricio Serjal está acusado de ser organizador de una asociación ilícita.

Silvina Salinas / La Capital

El fiscal regional Patricio Serjal está acusado de ser organizador de una asociación ilícita.

Uno de los casos de corrupción más resonante en los últimos años en Rosario llega a juicio oral. El ex fiscal regional Patricio Serjal y el funcionario de Fiscalía Nelson Ugolini comenzarán a ser juzgados por brindar protección o cobertura a una red de juego clandestino. Los delitos por los que se sentarán en el banquillo de los acusados son asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica.

El inicio del debate que se realizará en el Centro de Justicia Penal está previsto para las 8. De acuerdo con la acusación formulada por los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, Serjal debe ser condenado por los siguientes delitos: organizador de una asociación ilícita en concurso ideal con cohecho pasivo agravado por falsedad ideológica de documento público, a su vez agravado por la condición de funcionario público y por omisión de persecución y peculado.

Acusación

Los fiscales pidieron para Serjal, quien tiene 48 años edad, la pena de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos por públicos.

En el caso de Nelson Ugilini, la acusación es por asociación ilícita en calidad de miembro en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de autor y cohecho pasivo simple en carácter de partícipe primario. Para el funcionario, los fiscales solicitaron la pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial para ocupar cargos o empleos públicos.

Serjal llega a este juicio en libertad condicional. No ocurre lo mismo con Ugolini, quien si bien obtuvo la excarcelación en la causa por juego clandestino, está implicado en otra investigación por defraudación y está en prisión preventiva efectiva.

Juicio Patricio Serjal Juego clandestino Corrupción
