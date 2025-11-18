Sucedió este martes a media tarde, cuando dos viviendas del noroeste de la ciudad de Santa Fe fueron allanadas por orden judicial.

La PDI aprehendió a dos mujeres por amenazas calificadas y lesiones dolosas en el norte capitalino

Este martes, después de las 15, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), pertenecientes a la unidad de Delitos Especiales, llevaron adelante dos allanamientos en viviendas ubicadas en el noroeste de la capital santafesina.

Como resultado, fueron aprehendidas dos mujeres identificadas como E. G., de 26 años, y M. G. B., de 35, quienes se encuentran involucradas en una investigación por amenazas calificadas y lesiones dolosas.

allanamientos 2

Denuncia cruzada

La causa se originó a partir de la denuncia realizada por M. G. B. (35), quien afirmó que su hermano menor había sido agredido por otro menor y por una mujer a la que identificó como E. G. (26).

Sin embargo, tras esta presentación, la mujer denunciada radicó a su vez una denuncia contra M. G. B., señalando que la agresora se presentó en su domicilio, la amenazó verbalmente y luego exhibió un elemento punzante y gas pimienta.

Investigación y allanamientos

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Manuel Cechini, dispuso que las denuncias fueran investigadas por la PDI. Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó los allanamientos en dos inmuebles ubicados en Misiones al 7000 y Chubut al 7000.

Durante los operativos, ambas mujeres fueron aprehendidas y se secuestraron elementos de interés para la causa. Posteriormente, fueron trasladadas a la sede de la PDI en el macrocentro santafesino.

La información fue elevada a la Jefatura de la PDI Región I, que notificó al fiscal Cechini. El funcionario judicial ordenó que ambas mujeres permanezcan privadas de su libertad, sean identificadas formalmente y se les formen causas penales: amenazas calificadas para la mayor de ellas y lesiones dolosas para la restante.