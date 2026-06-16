Le robaron el auto que había dejado estacionado por una falla mecánica en el oeste de la ciudad

La dueña es enfermera y usa el vehículo como herramienta de trabajo. El Volkswagen CrossFox gris desapareció de calle Uruguay al 4400 entre el domingo y el lunes

Una enfermera de 45 años denunció este lunes el robo de su auto , un Volkswagen CrossFox 1.6 color gris, dominio FRG-877 , que había dejado estacionado el día anterior en inmediaciones de calle Uruguay al 4400 , en el oeste de la ciudad de Santa Fe , tras sufrir un desperfecto mecánico . La mujer utiliza el vehículo particular como herramienta de trabajo , lo que agrava el impacto del hecho.

Según el relato brindado por la víctima ante las autoridades, el episodio se originó el domingo por la tarde mientras circulaba a bordo de su automóvil. Al atravesar un pozo , el vehículo sufrió una falla mecánica y se detuvo por completo. Pese a los intentos por volver a ponerlo en marcha, no lo logró. Ante esa situación, decidió dejarlo estacionado en el lugar y se retiró caminando, con la intención de coordinar su traslado mediante remolque con la ayuda de un familiar.

Cuando fueron a buscarlo, ya no estaba

Este lunes, el hermano de la damnificada se trasladó hasta el lugar a bordo de una camioneta para retirar el vehículo averiado. Al llegar, comprobó que el automóvil había desaparecido. Recorrió distintas calles del sector intentando localizarlo, pero sin resultados. Informó entonces a la propietaria, quien —una vez finalizada su jornada laboral— se presentó en una dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente.

El hecho fue comunicado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez lo informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscalía ordenó la búsqueda de testigos y la localización de imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que permitan determinar el momento exacto en que el vehículo fue sustraído. La causa quedó provisoriamente caratulada como robo de automóvil, mientras continúan las diligencias para recuperar el rodado e identificar a los responsables.