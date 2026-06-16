Unión despidió a través de sus redes sociales a Claudio Corvalán

Claudio Corvalán le puso punto final a su etapa en Unión. Llegó en 2018 y disputó 221 partidos con la camiseta rojiblanca

Lo que estaba acordado de manera verbal, en las próximas horas se concretará de manera formal. Y es que este martes, Claudio Corvalán firmará la rescisión de su contrato y por ello, Unión lo despidió en sus redes sociales.

El experimentado defensor de 37 años tenía vínculo con el Tate hasta diciembre, pero sabiendo que no será tenido en cuenta por Leonardo Madelón, acordó con la dirigencia anticipar su salida.

Así las cosas, le pone punto final a una etapa que lo tuvo durante ocho años defendiendo la camiseta rojiblanca y que lo convirtió en un referente del plantel, al punto tal de ser durante mucho tiempo el capitán del equipo.

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Pero con la llegada de Madelón, el defensor fue perdiendo terreno y en este primer semestre del año, prácticamente no jugó a excepción de los últimos partidos en donde sumó pocos minutos.

En consecuencia, Corvalán se despide de Unión habiendo disputado 221 partidos con la camiseta rojiblanca, en los que convirtió tres goles. Debutó el 11 de agosto del 2018, en la victoria de Unión como local ante Aldosivi por 1-0.