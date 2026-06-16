Medrán define al reemplazante de Barrios en Colón para visitar a Chaco For Ever

Colón comenzó a enfocarse en el compromiso del próximo sábado en Resistencia, donde buscará darle continuidad a la goleada ante Defensores de Belgrano. La única duda pasa por la defensa tras la suspensión de Pier Barrios.

Después del contundente triunfo por 3-0 frente a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, Colón dio vuelta la página y ya trabaja con la mira puesta en el partido del próximo sábado desde las 16 ante Chaco For Ever, en Resistencia, correspondiente al encuentro postergado de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

La victoria en Buenos Aires no solo le permitió al equipo de Ezequiel Medrán recuperar confianza y aire en un momento donde el entrenador llegaba cuestionado, sino también mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Sin embargo, el panorama en la tabla no se modificó demasiado, ya que también ganaron Deportivo Morón, Ferro y Los Andes. De esta manera, el Sabalero se ubica cuarto y continúa a cinco puntos del líder.

Una baja obligada para Medrán en Colón

Pensando en el compromiso frente al conjunto chaqueño, Medrán deberá realizar al menos una modificación obligada. Pier Barrios acumuló su quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar presente en el estadio Juan Alberto García.

La principal incógnita pasa por definir quién ocupará su lugar en la zaga central. El paraguayo Sebastián Olmedo aparece como el principal candidato para acompañar a Federico Rasmussen, quien sigue al límite de amonestaciones con cuatro tarjetas. Sin embargo, también surge la alternativa de Nicolás Thaller, aunque su situación genera interrogantes.

Thaller, entre la chance de jugar y una posible salida

El defensor no fue convocado para algunos de los últimos encuentros y ni siquiera integró la delegación que viajó a Buenos Aires para enfrentar a Defensores de Belgrano. Además, su nombre aparece entre los futbolistas que podrían cambiar de aire en este mercado de pases, situación que podría inclinar la balanza definitivamente a favor de Olmedo.

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Más allá de esa variante obligada, la idea del cuerpo técnico sería sostener el resto de la formación que viene de mostrar una de sus mejores producciones de la temporada. La contundencia ofensiva, la solidez defensiva y la recuperación de varios rendimientos individuales dejaron buenas sensaciones en un equipo que ahora buscará ratificarlas lejos de Santa Fe.

Con el ánimo renovado y nuevamente prendido en la pelea de arriba, Colón afrontará un examen importante en Resistencia. El desafío será sostener el nivel exhibido en el Juan Pasquale y llegar al receso de mitad de temporada con la ilusión intacta de seguir peleando por el ascenso.