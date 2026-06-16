Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán define al reemplazante de Barrios en Colón para visitar a Chaco For Ever

Colón comenzó a enfocarse en el compromiso del próximo sábado en Resistencia, donde buscará darle continuidad a la goleada ante Defensores de Belgrano. La única duda pasa por la defensa tras la suspensión de Pier Barrios.

16 de junio 2026 · 13:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Medrán define al reemplazante de Barrios en Colón para visitar a Chaco For Ever

Prensa Colón

Después del contundente triunfo por 3-0 frente a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, Colón dio vuelta la página y ya trabaja con la mira puesta en el partido del próximo sábado desde las 16 ante Chaco For Ever, en Resistencia, correspondiente al encuentro postergado de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

LEER MÁS: En Colón surgen nuevas opciones para reforzar el ataque

La victoria en Buenos Aires no solo le permitió al equipo de Ezequiel Medrán recuperar confianza y aire en un momento donde el entrenador llegaba cuestionado, sino también mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Sin embargo, el panorama en la tabla no se modificó demasiado, ya que también ganaron Deportivo Morón, Ferro y Los Andes. De esta manera, el Sabalero se ubica cuarto y continúa a cinco puntos del líder.

Una baja obligada para Medrán en Colón

Pensando en el compromiso frente al conjunto chaqueño, Medrán deberá realizar al menos una modificación obligada. Pier Barrios acumuló su quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar presente en el estadio Juan Alberto García.

La principal incógnita pasa por definir quién ocupará su lugar en la zaga central. El paraguayo Sebastián Olmedo aparece como el principal candidato para acompañar a Federico Rasmussen, quien sigue al límite de amonestaciones con cuatro tarjetas. Sin embargo, también surge la alternativa de Nicolás Thaller, aunque su situación genera interrogantes.

Thaller, entre la chance de jugar y una posible salida

El defensor no fue convocado para algunos de los últimos encuentros y ni siquiera integró la delegación que viajó a Buenos Aires para enfrentar a Defensores de Belgrano. Además, su nombre aparece entre los futbolistas que podrían cambiar de aire en este mercado de pases, situación que podría inclinar la balanza definitivamente a favor de Olmedo.

LEER MÁS: Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

Más allá de esa variante obligada, la idea del cuerpo técnico sería sostener el resto de la formación que viene de mostrar una de sus mejores producciones de la temporada. La contundencia ofensiva, la solidez defensiva y la recuperación de varios rendimientos individuales dejaron buenas sensaciones en un equipo que ahora buscará ratificarlas lejos de Santa Fe.

Con el ánimo renovado y nuevamente prendido en la pelea de arriba, Colón afrontará un examen importante en Resistencia. El desafío será sostener el nivel exhibido en el Juan Pasquale y llegar al receso de mitad de temporada con la ilusión intacta de seguir peleando por el ascenso.

Colón Medrán Barrios
Noticias relacionadas
Tobías Figueroa, delantero de Albion FC está en la mira de Colón.

En Colón surgen nuevas opciones para reforzar el ataque

El santafesino Alan Ponce se impuso al cordobés Cancino en el Roque Otrino de Colón.

El Roque Otrino de Colón volvió a vibrar con una gran velada de boxeo

colon tendra el respaldo de su gente en chaco: habra publico sabalero ante for ever

Colón tendrá el respaldo de su gente en Chaco: habrá público sabalero ante For Ever

Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón.

Facundo Garcés habló sobre su salida de Colón y le apuntó a la anterior dirigencia

Lo último

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Último Momento
Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Se viene el debut de Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Gustavo Sáenz lidera el ranking nacional de imagen positiva de gobernadores

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Medrán analiza el reemplazante de Barrios para un duelo clave ante Chaco For Ever

Medrán analiza el reemplazante de Barrios para un duelo clave ante Chaco For Ever

Ovación
Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Al corazón del Pulga: el homenaje de Colón que resume una historia de amor y gloria

Video: Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Video: Unión despidió a Corvalán como lo que fue: un símbolo de toda una era

Diego Díaz se va de Unión y su destino estaría en Patronato

Diego Díaz se va de Unión y su destino estaría en Patronato

Con equipo confirmado, Argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia

Con equipo confirmado, Argentina comienza la defensa del título enfrentando a Argelia

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Tim Payne, el fenómeno que cambió su vida y ahora jugará en Paraguay

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber