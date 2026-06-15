Feroz ataque a balazos en Villa Hipódromo: buscan a "Nata" y "Moncholo" tras dejar dos heridos

El ataque ocurrió en inmediaciones de Gaboto y Pedro de Vega. Las víctimas debieron ser operadas en el hospital Iturraspe y en la escena secuestraron una pistola 9 milímetros y once vainas servidas.

Villa Hipódromo: dos personas, Ana Clara Giudice (29) y Walter Ignacio Carbonne (29), resultaron gravemente heridas tras un tiroteo ocurrido en inmediaciones de Gaboto y Pedro de Vega. Ambas víctimas fueron operadas de urgencia y permanecen internadas en estado reservado.

Un violento ataque armado ocurrido este lunes por la tarde en barrio Villa Hipódromo , en la ciudad de Santa Fe, dejó como saldo a una mujer y un hombre gravemente heridos y a un efectivo policial lesionado durante el operativo desplegado tras la balacera.

El episodio se registró pasadas las 14.30 en inmediaciones de las calles Gaboto y Pedro de Vega. Vecinos del sector alertaron a la central de emergencias 911 tras escuchar una intensa secuencia de disparos en plena vía pública.

Minutos después arribaron efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT), junto con personal de Orden Público y otras dependencias de la Policía de Santa Fe. En el lugar encontraron a dos personas heridas de arma de fuego, les brindaron asistencia y las trasladaron de urgencia al hospital Iturraspe, mientras se preservó la escena para el trabajo investigativo.

Dos heridos en estado delicado

Las víctimas fueron identificadas como Ana Clara Giudice, de 29 años, y Walter Ignacio Carbonne, también de 29.

La mujer presentaba una herida de arma de fuego en el sector intercostal derecho, mientras que el hombre había recibido impactos en el tórax y en la pierna derecha.

Una vez ingresados al hospital Iturraspe, los médicos constataron que los proyectiles permanecían alojados en el cuerpo y que las lesiones comprometían zonas vitales, por lo que ambos fueron derivados al quirófano central para ser intervenidos.

Al cierre de esta edición permanecían internados con pronóstico reservado.

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Clave: "Nata" y "Moncholo"

Durante las primeras actuaciones en el lugar, los uniformados secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores, uno de ellos colocado en el arma y con municiones en su interior.

El arma presentaba condiciones de funcionamiento y será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue utilizada durante el ataque.

En paralelo, los investigadores entrevistaron a vecinos del sector, quienes aportaron datos sobre presuntos participantes del hecho identificados por los apodos de “Nata” y “Moncholo”. Esa información quedó incorporada a las líneas investigativas que desarrolla el área de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I.

Policía lesionado

Durante el despliegue operativo, un integrante de la Policía de Acción Táctica que se dirigía hacia el lugar perdió el control de la motocicleta oficial que conducía y cayó sobre la calzada.

Como consecuencia sufrió una fractura en la muñeca derecha y fue trasladado al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica y quedó en observación.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y posteriormente a la Policía de Investigaciones y al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

Entre las medidas ordenadas figuran la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y la realización de peritajes criminalísticos.

Personal del área Científica de la PDI trabajó en la escena y secuestró once vainas servidas calibre 9 milímetros, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

La investigación continúa para reconstruir la mecánica del ataque, determinar el móvil del hecho e identificar a los responsables de la balacera.