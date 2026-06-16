Filicidio en el sur de Santa Fe: el fiscal confirmó que el hombre planeó matar a sus hijos y tenía denuncias por violencia

El fiscal Franco Tassini reveló que el hombre dejó una nota del ataque a sus hijos, de cuatro y 10 años, y su posterior suicidio con monóxido de carbono

Filicidio: el fiscal confirmó que el hombre planeó matar a sus hijos. Tenía denuncias por violencia a la madre

El fiscal Franco Tassini que investiga el terrible episodio de General Lagos, localidad a 192 km de la capital provincial Santa Fe, donde se encontraron fallecidos a un hombre y sus dos hijos por monóxido de carbono , confirmó que todo fue orquestado y anunciado en una nota que el mismo progenitor dejó.

Y sumó al filicidio un trasfondo de violencia de género entre el hombre y su expareja , madre de las dos víctimas fatales . Dijo que la mujer lo había denunciado en febrero por violencia simbólica, económica y psicológica y que pesaba sobre él una restricción de a cercamiento. Ahora la investigación intenta descartar la participación de terceros.

Sumó además que el agresor había sido denunciado por violencia económica, psicológica y simbólica por su expareja en febrero pasado por hechos ocurridos desde 2025.

En conferencia de prensa esta mañana, el fiscal Tassini precisó que en la nota que dejó el padre “él mismo anunciaba y adelantaba lo que estaba a punto de hacer que era justamente atentar contra la vida de sus hijos y acto seguido suicidarse”.

Agregó que la madre de los chicos de niños de 10 y cuatro años lo había denunciado en febrero “dando cuenta un hecho del mes de noviembre de 2025, un hecho de violencia económica, simbólica y psicológica, a raíz de la cual derivó una restricción de acercamiento de el padre para con la madre”.

Sin embargo, aclaró que de momento no hay constancia que dicha restricción se haya desobedecido y que la restricción no alcanzaba a los hijos a quienes veía los fines de semana en el marco de un régimen de visitas pactado con la madre.

Fue justamente la madre quien advirtió sobre el terrible episodio este lunes al mediodía al alertar que no podía comunicarse con su expareja. Al llegar al lugar, efectivos policiales ingresaron a la vivienda, cuyas ventanas estaban selladas con cinta, junto con un hermano del hombre a través de una propiedad lindera. En una habitación encontraron sin vida al hombre y a los dos niños.

Un filicidio seguido de suicidio

La Policía y la Fiscalía investigan las muertes de un hombre de 46 años y de sus dos hijos, de 4 y 10 años. El cruento episodio fue descubierto este lunes al mediodía en el interior de una vivienda de General Lagos y los investigadores procuraban determinar las circunstancias de los fallecimientos y si se produjeron de manera intencional. El fiscal encontró fuertes indicios de que el padre de ambos menores habría preparado la escena para que se intoxicaran con monóxido de carbono.

En el relevamiento de la escena los investigadores habría hallado elementos que sugieren que el hombre provocó el desfallecimiento de sus hijos con una sustancia antes del desenlace fatal.

“Estamos aguardando las autopsias de los cuerpos para determinar si existió alguna otra sustancia que pudiera haber influido en el desvanecimiento o los cuerpos de las víctimas”, dijo Tassini.

En la cuadra donde ocurrió el hecho, los vecinos optaron por el silencio, al menos frente a las cámaras, mientras efectivos policiales preservaban la escena a la espera del trabajo de los peritos.