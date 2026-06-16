Atento Unión: Independiente avanza por Maizon Rodríguez

El DT de Independiente Gustavo Quinteros tiene como prioridad sumar al defensor de Unión y es por ello que comenzaron las gestiones

Independiente viene a la carga por del defensor de Unión Maizon Rodríguez.

Desde hace varios días se viene mencionando que Independiente pretende a Maizon Rodríguez. Y el interés pasó a charlas concretas para intentar sumar al defensor uruguayo.

El tema es que el Rojo está próximo a vender a Kevin Lomónaco y precisa con urgencia incorporar un zaguero que llegue para ser titular.

Por ello, se menciona que la dirigencia de Independiente habría iniciado conversaciones con sus pares del Tate para intentar llegar a un acuerdo.

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Sabiendo que se trata de una operación compleja, ya que Unión tiene el 50% de la ficha del defensor y en caso de venderlo no sería tanto el dinero que percibiría.

Recordando que en su momento, el Tate desechó una oferta de Botafogo por el defensor charrúa. Así las cosas, habrá que aguardar los próximos días para saber si hay avances en las negociaciones.