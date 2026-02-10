Le robaron más de $3.000.000 a dos primos que venden verduras a la vera de la ruta 1 en Cayastá

Sucedió a media tarde del lunes, cuando Enzo Yossen, de 75 años, y Carlos Schmidt, de 73, vendían verduras a la altura del kilómetro 66 de la ruta provincial 1.

El robo se produjo en la tarde del lunes a la altura del kilómetro 66 de la Ruta Provincial 1, en el departamento Garay.

Este lunes, cuando promediaba la tarde, tres delincuentes violentos asaltaron a dos primos de 75 y 73 años en la zona rural de Cayastá , a la altura del kilómetro 66 de la Ruta Provincial 1 , en el departamento Garay. Les robaron $3.100.000 y una escopeta , y luego huyeron en un automóvil, presuntamente Chevrolet .

UNO Santa Fe dialogó con una de las víctimas del audaz y violento asalto, Enzo Yossen (75) , quien relató que junto a su primo Carlos Schmidt (73) venden verduras en un tablón ubicado en el frente de su vivienda rural, a la vera de la Ruta Provincial 1.

Según precisó, alrededor de las 15.30, un automóvil detuvo su marcha frente al domicilio. Del vehículo descendieron tres hombres, uno de ellos armado, quienes los amenazaron y les exigieron el dinero de la recaudación. Los asaltantes se llevaron 3.100.000 pesos, los dejaron maniatados y escaparon en el mismo auto en el que habían llegado.

Denuncia e investigación

Tras el ataque, ambos primos lograron soltarse de las ataduras. Yossen, que había conseguido ocultar su celular, llamó a los oficiales de la Comisaría 5ª de Cayastá para denunciar el hecho.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar, dialogaron con las víctimas y recabaron detalles sobre la fisonomía y vestimenta de los delincuentes, además de la descripción del automóvil en el que se movilizaban. También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona que pudieran aportar imágenes del vehículo y de los sospechosos.

Intervención judicial

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional VII del departamento Garay, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó el secuestro de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas para avanzar con la investigación.

