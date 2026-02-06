Disturbios en un operativo en barrio Las Flores: resistencia, agresiones y un patrullero involucrado en un choque

El procedimiento se realizó durante la noche del jueves en el acceso al barrio Las Flores. Un grupo de motociclistas se enfrentó con policías y agentes municipales

Un operativo de control realizado en la noche del jueves en el acceso al barrio Las Flores terminó con graves incidentes , una fuerte resistencia por parte de motociclistas y un choque entre un patrullero policial y un automóvil particular , que dejó como saldo cinco personas lesionadas .

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe , junto a personal municipal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) , en la intersección de avenida Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería . La intervención se realizó como consecuencia de los episodios de violencia registrados durante la madrugada de la víspera en esa zona.

Durante el operativo, un grupo de motociclistas reaccionó con extrema violencia, agrediendo física y verbalmente a policías y agentes municipales. La situación se tornó cada vez más tensa y obligó a los jefes del procedimiento a solicitar refuerzos para contener los disturbios.

En ese contexto, un patrullero que se dirigía al lugar para brindar apoyo protagonizó un choque con un automóvil conducido por una mujer, en la esquina de avenida Peñaloza y Castelli.

Asistencia médica

Como consecuencia del violento impacto, las cinco personas que viajaban en ambos vehículos —cuatro efectivos policiales y la conductora del auto— resultaron con lesiones de distinta consideración.

Al lugar arribaron cuatro ambulancias del servicio de emergencias, cuyos equipos, con la colaboración de otros efectivos, debieron rescatar a los ocupantes del patrullero, quienes presentaban politraumatismos, y asistir a la mujer lesionada.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital Iturraspe, donde recibieron atención médica.

Investigación en marcha

La novedad del operativo, el siniestro vial y las personas heridas fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El representante del MPA ordenó la elaboración de informes oficiales, la realización de estudios médicos, la identificación de testigos y el relevamiento de imágenes de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.