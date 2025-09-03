Una pelea entre adolescentes de entre 16 y 18 años en la escuela Cristo Obrero escaló hasta la participación de los padres de uno de los involucrados. Esos adultos golpearon a un menor y fueron aprehendidos por la Policía.

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Este martes se registró un grave hecho de violencia en la escuela particular incorporada Cristo Obrero N° 3025 , ubicada en calle Padre Catena y pasaje Cristo Obrero , en el barrio Barranquitas Sur de la capital santafesina.

Todo comenzó con una pelea entre dos alumnos de la secundaria . Ante la situación, las autoridades convocaron a los padres de ambos adolescentes.

Cuando una pareja llegó al establecimiento, se escucharon gritos en el patio: su hijo de 16 años había sido golpeado por el padre y la madre del otro estudiante. La Policía intervino de inmediato y aprehendió a los adultos agresores.

Padres agresores aprehendidos

Para evitar que la situación se desbordara, los directivos de la institución dieron aviso al 911. Minutos después, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico capitalino arribaron al lugar, restablecieron el orden e identificaron a los agresores, considerados presuntos autores de lesiones dolosas.

Los padres quedaron aprehendidos: un hombre de 34 años por lesiones y amenazas, y una mujer de 35 años por infracción al artículo 64 del Código de Convivencia.

Lesiones y amenazas

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso que ambos continúen privados de la libertad, que sean debidamente identificados y que se los impute: al hombre por los delitos de lesiones y amenazas, y a la mujer por infracción al Código de Convivencia.