Uno Santa Fe | Policiales | alumno

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Una pelea entre adolescentes de entre 16 y 18 años en la escuela Cristo Obrero escaló hasta la participación de los padres de uno de los involucrados. Esos adultos golpearon a un menor y fueron aprehendidos por la Policía.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de septiembre 2025 · 15:02hs
Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Este martes se registró un grave hecho de violencia en la escuela particular incorporada Cristo Obrero N° 3025, ubicada en calle Padre Catena y pasaje Cristo Obrero, en el barrio Barranquitas Sur de la capital santafesina.

Todo comenzó con una pelea entre dos alumnos de la secundaria. Ante la situación, las autoridades convocaron a los padres de ambos adolescentes.

Cuando una pareja llegó al establecimiento, se escucharon gritos en el patio: su hijo de 16 años había sido golpeado por el padre y la madre del otro estudiante. La Policía intervino de inmediato y aprehendió a los adultos agresores.

Padres agresores aprehendidos

Para evitar que la situación se desbordara, los directivos de la institución dieron aviso al 911. Minutos después, oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico capitalino arribaron al lugar, restablecieron el orden e identificaron a los agresores, considerados presuntos autores de lesiones dolosas.

Los padres quedaron aprehendidos: un hombre de 34 años por lesiones y amenazas, y una mujer de 35 años por infracción al artículo 64 del Código de Convivencia.

Lesiones y amenazas

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso que ambos continúen privados de la libertad, que sean debidamente identificados y que se los impute: al hombre por los delitos de lesiones y amenazas, y a la mujer por infracción al Código de Convivencia.

alumno Escuela obrero
Noticias relacionadas
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

recapturan al profugo que se evadio de la comisaria 23° de santo tome el pasado 18 de agosto

Recapturan al prófugo que se evadió de la Comisaría 23° de Santo Tomé el pasado 18 de agosto

intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio los troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Así quedó el patrullero sobre avenida Alem tras el vuelco. Sus ocupantes fueron trasladados para su atención 

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Lo último

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Último Momento
Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Scaloni: del análisis sobre Venezuela a la situación de Rodrigo De Paul

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

Europa vuelve a vibrar con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Europa vuelve a vibrar con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

El Clásico Santafesino se jugará en Colón, pero la fecha sigue en suspenso

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

La Asamblea en Colón será en noviembre y las elecciones en diciembre

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Jadar 2025: días y horarios confirmados para los deportes que se disputarán en la ciudad

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Alpine reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica en el Gran Premio de Italia

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional