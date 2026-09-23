Los indicios señalan que la muerte de la mujer de barrio Siete Jefes fue un accidente doméstico

María Inés Parajón, la víctima, habría caído desde una escalera de gran altura, logró llegar hasta su habitación e intentó realizarse curaciones, pero falleció

Desde media mañana del martes, y como consecuencia de una denuncia policial por el hallazgo de una mujer fallecida dentro de una vivienda ubicada en la esquina de Laprida y Pedro Ferré, en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe , llegaron al lugar oficiales de la Comisaría 3ª y de la Estación Policial Centro (EPC) de la Policía capitalina.

Los agentes preservaron la escena e informaron inmediatamente la novedad a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) . Desde la Fiscalía se dispuso la presencia de la Brigada de Femicidios , un médico policial y peritos criminalísticos del área Científica , estos últimos integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) .

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Testigos e imágenes de cámaras de seguridad

Los policías de Orden Público, luego de preservar el lugar para evitar que la escena fuera alterada o contaminada, comenzaron a buscar testigos entre los vecinos del barrio que pudieran aportar información sobre María Inés Parajón, de 62 años.

Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran contener imágenes de interés para la investigación y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo la muerte de la mujer.

Los indicios apuntan a un accidente doméstico

El trabajo realizado por el médico policial, junto con los peritajes desarrollados por los especialistas del área Científica de la PDI, permitió reunir distintos indicios sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

Entre los elementos considerados se encuentra que la puerta que comunica con un patio estaba entreabierta y había rastros de sangre. Además, la víctima habría alcanzado a desplazarse hasta su habitación, donde posteriormente fue encontrada inmóvil sobre su cama por su hermana.

A esto se suma que, según las primeras constataciones realizadas en el inmueble, no se detectaron faltantes ni signos compatibles con un robo.

El conjunto de estos elementos llevó a considerar como hipótesis que María Inés Parajón sufrió un accidente doméstico, aparentemente al caer desde una escalera de gran altura. El hecho habría ocurrido durante la tormenta registrada el domingo por la noche, después de las 19.

De acuerdo con esta hipótesis, tras la caída la mujer habría logrado llegar hasta su habitación e intentado realizarse curaciones, aunque finalmente falleció.

Necropsia para determinar la causa de muerte

Una vez concluidos los trabajos realizados en la vivienda por los agentes de la PDI, el médico policial y los peritos criminalísticos, y por disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y Sexual, el cuerpo de María Inés Parajón fue retirado del inmueble y trasladado a la morgue judicial.

Allí, los médicos forenses realizarán la necropsia correspondiente para determinar con rigor científico la causa de la muerte de la mujer de 62 años y aportar elementos que permitan establecer de manera definitiva las circunstancias del fallecimiento.