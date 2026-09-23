Robledo y una semana especial en Colón: clásico, juveniles y un objetivo que va más allá del resultado

El técnico de la Reserva sabalera habló antes del clásico ante Unión, contó cómo trabaja con los juveniles y reveló su principal objetivo.

Miguel “Chueco” Robledo hablo con radio UNO 106.3 y contó que atraviesa una semana especial al frente de la Reserva de Colón , con el clásico ante Unión como desafío inmediato. El entrenador explicó cómo vive este tipo de partidos, habló del proceso de formación de los juveniles y dejó en claro cuál es su principal objetivo: que los chicos lleguen a Primera y puedan consolidarse como futbolistas profesionales.

El clásico y una motivación que va más allá del resultado

Robledo sabe que el clásico tiene un condimento diferente, aunque intenta transmitirles tranquilidad a sus jugadores. “Todos los partidos, y más nosotros que tenemos chicos jóvenes que hemos regalado algunos resultados por pecado de juventud”, explicó el entrenador.

Más allá de la importancia del resultado, el técnico tiene una mirada particular sobre su trabajo en Reserva. “A mí no me exige un resultado el club, me lo exijo yo”, afirmó. Y rápidamente marcó cuál es la meta que considera realmente importante: “Lo nuestro es que en la pretemporada que viene tengamos 10 chicos de los nuestros entrenando con el plantel profesional”.

Sin embargo, Robledo no ocultó su deseo de ganar el clásico. “Nosotros estaríamos ya con nuestro trabajo hecho más allá del resultado, pero por supuesto, yo quiero ganar también”, reconoció.

Sobre el encuentro ante Unión, el entrenador imaginó un partido cargado de tensión: “Lo imagino como todo clásico: mucha atención, mucha ansiedad”. Aunque aclaró: “Es un clásico, distinto a cualquier partido, pero tampoco deja de ser un partido de fútbol”.

También explicó que una vez que comienza el encuentro, los protagonistas son exclusivamente los jugadores. “Los que tienen la verdad son los que entran a jugar, los chicos”, sostuvo. Y agregó: “Uno trata de ordenarlos, de achicar el riesgo de error, pero después la pelota se mueve y hay tantos imponderables”.

El objetivo de Robledo: que los chicos lleguen y se consoliden

Una de las principales definiciones de Robledo estuvo vinculada con el verdadero sentido que le encuentra al trabajo de Reserva. Para el entrenador, el éxito no se mide exclusivamente en títulos o resultados, sino en la cantidad de jugadores que consiguen dar el salto al plantel profesional.

“Acá lo importante para el chico es que esté en Primera, que sea jugador profesional”, aseguró. Y puso como ejemplo a varios futbolistas surgidos de las inferiores: “Yo voy al estadio y veo los nombres de los chicos campeones: Meza, Vigo, Aranda, Bernardi, Pierotti, Farías. ¿cuántos chicos pasaron e inclusive fueron campeones?”.

En esa línea, fue contundente al explicar su filosofía: “No pasa por el título lo nuestro, pasa porque el chico llegue a Primera y se consolide”.

Robledo también habló de su función en el área de captación de Colón y de la importancia de recorrer distintos lugares en busca de nuevos talentos. “Si acá hay un chico bueno tenemos que verlo, y si hay otro tenemos que verlo. Y si son cuatro, bueno, hay que ver a los cuatro”, señaló.

Su experiencia le permitió construir una extensa red de contactos para detectar jugadores en distintos puntos de la región y del país. “Uno nunca sabe de dónde sale el jugador. En un pueblo chiquito, en un patio, en un terreno, a lo mejor hay un crack”, afirmó.

Con esa mirada sobre la formación, Robledo afrontará su próximo desafío: un clásico ante Unión que tendrá una carga especial, pero que también será otra oportunidad para que los juveniles de Colón sigan dando pasos en el camino hacia Primera.