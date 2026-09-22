Barrio Siete Jefes: hallaron muerta a una mujer de 62 años en su casa e investigan si se trató de un crimen en ocasión de robo

La víctima fue encontrada por su hermana tras no responder llamadas ni mensajes. En la vivienda, ubicada en Laprida y Pedro Ferré, se observó un reguero de sangre hasta la habitación y la puerta del patio abierta. Trabajan oficiales de Orden Público, pesquisas de la Brigada de Femicidos y peritos de la PDI.

Hallaron muerta a una mujer de 62 años en su casa de barrio Siete Jefes e investigan un posible homicidio. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Una escena escalofriante sacudió la mañana de este martes en barrio Siete Jefes . Una mujer preocupada por la falta de respuesta a sus llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp decidió acercarse al domicilio de su hermana, de 62 años e identificada como M. I. P., encontrándola sin vida en el interior de la vivienda.

En su vivienda de barrio Siete Jefes, ubicada en la zona de Laprida y Pedro Ferré, la halló fallecida y sangre en un recorrido hasta su habitación.

La mujer que encontró a su hermana muerta, halló abierta la puerta que da al patio de la vivienda. Se investiga la causa que produjo la muerte de la víctima, y no se descartó que se halla tratado de un crimen en ocasión de robo.

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Denuncia

La mujer denunció a los operadores de la central de emergencias 911 el hallazgo y exigió la presencia policial en el lugar. Minutos después llegaron oficiales de la Comisaría 3° y de la Estación Policial Centro (EPC) que preservaron el lugar de cualquier contaminación, y aguardan la llegada del médico policial, para que confirme si se trató de una muerte natural de la mujer identificada como M. I. P. de 62 años, o bien, si la puerta del patio vulnerada presagia que se trató de un robo seguido de muerte.

Los policías de Orden Público buscaron dialogar con vecinos del barrio que pudieran aportar información sobre la última vez que tuvieron contacto con la mujer y también verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia de la zona tanto públicas como privadas que pudieran aportar imágenes, las cuales serán cruciales en el caso que se haya tratado de una muerte violenta para llegar a identificar a él o los asesinos. Se sumaron al trabajo los pesquisas de la Brigada de Femicidios de la PDI.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso, su denuncia y el trabajo policial subsiguiente a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), y éstos hicieron lo propio con la fiscalía de Violencia Familiar y Sexual, que ordenaron que la Brigada de Femicidios se hiciera cargo de la investigación, la búsqueda de testigos entre los vecinos del barrio.

Además, se encargaron de la constatación sobre la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

También se ordenaron la realización de los peritajes criminalísticos, y luego el traslado del cadáver la morgue judicial para la realización de la necropsia. Los peritajes criminalísticos serán realizados por los agentes del área Científica de la PDI.