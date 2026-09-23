Se solicita información sobre el paradero de Luis Sebastián Godoy

Habría sido visto por última vez en la ciudad de Santa Fe el pasado 10 de septiembre

Se solicita información sobre Luis Sebastián Godoy, 41 años, visto por última vez el 10 de septiembre de 2026.

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre Luis Sebastián Godoy , de 41 años , quien habría sido visto por última vez en la ciudad de Santa Fe el día jueves 10 de septiembre de 2026 .

Según consta en la denuncia, Godoy es oriundo de la ciudad de Santa Fe , tiene tez blanca, ojos color negros, contextura delgada , mide aproximadamente 1,70 metros de estatura y tiene cabello color negro corto .

Además, posee un tatuaje de flores en el brazo derecho. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de vestir gris oscuro, buzo con capucha polar marrón claro arriba y gris con negro abajo y zapatillas blancas Adidas.

También llevaba una mochila 47 Street blanca con el dibujo de "Puka" en negro y anteojos negros.

En la búsqueda de Luis Sebastián Godoy intervienen la Comisaría 24° (URI) y la Fiscalía Regional I, a cargo del Dr. Marchi. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se solicita la más amplia colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a localizar a Godoy.

Ante cualquier dato, comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Mendoza 3443 (Santa Fe) o Santa Fe 1950, 1° piso, ala Dorrego (Rosario). También se puede enviar información a los correos electrónicos [email protected] y/o [email protected].

Además, están disponibles los teléfonos 342 5357756, 0800-5553348 y 911.