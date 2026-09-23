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Mary Granja y una pista renovada que acompañó un nuevo récord suramericano

La atleta ecuatoriana Mary Granja ganó los 10.000 metros con 32:29.50 y estableció un nuevo récord suramericano en los Juegos de Santa Fe 2026.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 09:48hs
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Mary Granja y una pista renovada que acompañó un nuevo récord suramericano

Mary Granja llegó a Santa Fe con un objetivo que había trabajado durante buena parte del año y encontró en la pista renovada del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) las condiciones para llevarlo a cabo. La atleta ecuatoriana completó los 10.000 metros en 32:29.50, registro que le permitió establecer el récord suramericano, seguida muy de cerca por Luz Rojas, de Perú, y Nélida Peñaflor, de Argentina.

Más allá de la marca, Granja destacó las condiciones del escenario. “Sí, la verdad que la pista estaba muy rápida. Me sentí muy bien para poder rematar al final”, contó después de la carrera.

La pista del CARD fue renovada especialmente para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una obra que permitió actualizar uno de los escenarios deportivos de la provincia y que recibió en esta jornada la competencia de atletismo.

Una pista renovada y una estrategia pensada para el cierre

La atleta explicó que su estrategia estuvo centrada en mantenerse dentro del grupo y reservar energías para los metros finales. Conocía a sus rivales y sabía que la definición iba a exigir una carrera pensada de principio a fin.

“Trataba de llegar hasta el final con ellas e irme en la última vuelta”, explicó. La planificación dio resultado y le permitió completar la prueba en 32:29.50, apenas 2,50 segundos por delante de Rojas y 4,85 segundos antes que Peñaflor.

El récord no fue una sorpresa para Granja. “Lo teníamos en mente”, reconoció. Según contó, venían trabajando con ese objetivo junto a su entrenador y todo su equipo. También destacó el acompañamiento de sus compañeros de Corredores Sin Fronteras durante la preparación.

Después de las lesiones, un premio al trabajo

Detrás de la marca también hubo un proceso personal marcado por las dificultades. Granja contó que atravesó lesiones fuertes durante el año y que en algunos momentos llegó a pensar que su carrera deportiva podía haber terminado.

“Tuve unas lesiones muy fuertes que a veces sí tenía en mente como que ya se acabó para mí el deporte”, relató. En ese recorrido destacó el acompañamiento de las personas que estuvieron cerca y, especialmente, el de su esposo y entrenador, Kevin López.

La atleta ecuatoriana había buscado esta clasificación en el Panamericano, pero no había conseguido el resultado esperado. En Santa Fe encontró la oportunidad para concretar aquello que había trabajado y soñado.

“Me esforcé mucho, lo trabajé, lo soñé y ahora lo estoy cumpliendo”, expresó.

El próximo objetivo de Granja ya está definido: continuar con la preparación para buscar una nueva marca en Valencia. Pero antes quedará el 32:29.50, el récord suramericano y una pista renovada del CARD que fue escenario de una definición en la que Ecuador, Perú y Argentina quedaron separados por menos de cinco segundos.

Mary Granja Juegos Suramericanos 2026 Santa Fe
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