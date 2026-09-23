Mateo Del Blanco volvió a Santa Fe y pasó por Unión para reencontrarse con sus excompañeros

Del Blanco aprovechó el parate de la FIFA para regresar a la ciudad y estuvo en el amistoso de Unión ante San Martín de Progreso.

Mateo Del Blanco aprovechó el descanso generado por la fecha FIFA para regresar a Santa Fe y compartir unos días junto a sus seres queridos. El actual futbolista del Racing de Estrasburgo también se hizo un lugar para visitar Unión, club donde realizó gran parte de su formación, y estuvo en el 15 de Abril durante el amistoso frente a San Martín de Progreso.

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Una visita especial al 15 de Abril

El mediocampista santafesino asistió durante la noche del martes al estadio de Unión para acompañar a sus antiguos compañeros. Desde una de las tribunas observó el triunfo del equipo dirigido por Leonardo Madelón, que se impuso 4-0 ante San Martín de Progreso.

Durante su visita, Del Blanco aprovechó para reencontrarse con integrantes del plantel y compartir una fotografía junto a Julián Palacios. El jugador mantiene un vínculo especial con la institución rojiblanca, donde se formó antes de dar el salto al fútbol europeo.

El regreso a Santa Fe se produjo en medio del receso internacional, una oportunidad que le permitió volver a estar cerca de su familia, sus amigos y también del club que marcó sus primeros pasos como futbolista.

Del Blanco busca ganarse un lugar en Francia

Mientras disfruta de sus días en Santa Fe, el volante atraviesa una etapa de adaptación en el fútbol francés. En Racing de Estrasburgo todavía busca afirmarse dentro de la consideración del entrenador portugués Hugo Oliveira.

Del Blanco tuvo participación durante las dos primeras fechas de la temporada, aunque posteriormente quedó afuera de las convocatorias en los últimos tres partidos. La competencia por un lugar en su posición tampoco resulta sencilla.

Uno de sus principales competidores es otro argentino: Joaquín “Oso” Martínez Gauna. El futbolista viene teniendo actuaciones destacadas con Estrasburgo y su rendimiento incluso comenzó a ser seguido de cerca por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pensando en futuras convocatorias a la Selección Argentina.

Mientras tanto, Del Blanco aprovecha el parate para recargar energías, reencontrarse con sus afectos y volver, aunque sea por unos días, al lugar donde comenzó su historia en el fútbol.