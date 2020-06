Mataron a un hombre en barrio Eva Perón

En la madrugada del lunes vecinos de barrio Eva Perón, más precisamente quienes viven en Patricias Argentinas y Diez de Andino, llamaron al 911 por un grave hecho de sangre. Fue así que acudieron efectivos de la Subcomisaría 18ª y del Comando Radioeléctrico, a la vivienda Nº 278 y allí familiares de Diego Armando Mendoza, de 33 años, manifestaron que lo habían hallado a la vuelta del lugar, en el piso con un impacto de arma de fuego en el rostro con rotura de tabique nasal y decidieron llevarlo al Hospital Iturraspe para ser atendido.

Al llegar al nosocomio, los mismo médicos constataron que ya no estaba con vida. En el barrio, mientras tanto, pesquisas de Homicidios de la AIC, y los agentes del Área Científica, trabajaban en el escenario donde se había cometido un nuevo homicidio. Por el momento no hubo detenidos

Embed

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal en turno de la unidad especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el cadáver sea llevado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. En tanto, los agentes del Área Científica de la Agencia de Investigación Criminal, realizaron los peritajes criminalísticos de rigor en la escena del crimen, y también dentro del vehículo en que trasladaron a la víctima al Hospital Iturraspe.