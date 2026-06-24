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Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

El secretario general de UDA cuestionó la política salarial del gobierno provincial y aseguró que los docentes santafesinos perciben "salarios de pobreza". Además, pidió una urgente convocatoria a paritarias y reclamó una recomposición salarial del 35%.

24 de junio 2026 · 07:42hs
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Romero, de UDA, le reclamó a Pullaro la convocatoria urgente a paritarias y un aumento del 35% para los docentes

El titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, reclamó al gobierno de Maximiliano Pullaro la "urgente convocatoria a la paritaria docente" y advirtió que "los docentes no pueden vivir con este salario de pobreza".

El dirigente sindical sostuvo que la situación económica provincial es preocupante y apuntó contra la administración santafesina por el deterioro de los ingresos de los trabajadores estatales.

"La provincia multiplicó la deuda pública y, en los últimos cinco meses, los gastos del Estado santafesino superaron a los ingresos", afirmó Romero. En ese contexto, agregó que el gobierno provincial "desplomó los salarios", lo que, a su criterio, "evidencia una pésima gestión económica".

El referente gremial manifestó que "la situación es preocupante", especialmente en un escenario marcado por el incremento de los costos de vida.

"En un contexto de aumento de impuestos y servicios públicos, el gobierno santafesino empobreció a las y los docentes, y en general a los trabajadores del Estado, ajustando los salarios desde el inicio de la gestión", cuestionó.

Por último, Romero aseguró que el Ejecutivo provincial aún está a tiempo de corregir el rumbo de la política salarial.

"El gobierno no va a perder autoridad si reconoce que se equivocó y, en consecuencia, aumenta un 35% los salarios docentes", concluyó el titular de Políticas Educativas de la CGT.

• LEER MÁS: Docentes exigen una convocatoria "urgente" a paritarias, pero el Gobierno la postergaría hasta después del receso invernal

UDA paritarias convocatoria Pullaro
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