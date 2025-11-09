Intentó romper la vidriera de una carnicería en Santa Fe para robar y terminó preso tras una persecución policial

Un joven de 26 años fue detenido por el Comando Radioeléctrico luego de intentar forzar la vidriera de la carnicería La Porca, en la esquina de Urquiza e Irigoyen Freyre.

Un delincuente de 26 años fue aprehendido por la Policía de Santa Fe este sábado a la medianoche, luego de intentar romper la vidriera de una carnicería para ingresar a robar. El hecho ocurrió en el local “La Porca carnes de cerdo” , ubicado en la esquina de avenida Urquiza e Irigoyen Freyre.

Un vecino que vive en las inmediaciones observó desde su balcón el momento en que el ladrón golpeaba violentamente el vidrio del frente del comercio. De inmediato, dio aviso a la Central de Emergencias 911 , lo que permitió una rápida intervención policial .

Persecución y detención

En cuestión de minutos, un móvil del Comando Radioeléctrico capitalino llegó al lugar y los agentes divisaron al sospechoso que intentaba escapar corriendo hacia el sur. Con sirenas y balizas encendidas, los efectivos iniciaron una persecución que terminó sobre calle Eva Perón, donde lograron reducir y esposar al delincuente.

El hombre fue trasladado a la Estación Policial Sur, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Causas e investigación

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada del procedimiento y notificó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial dispuso que el detenido continuara privado de su libertad, fuera identificado formalmente y se le formara causa por los delitos de daños y tentativa de robo.

