En Ceres, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este sábado una serie de allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un presunto vendedor barrial de drogas y el secuestro de más de $4.000.000, estupefacientes y un arma.
Cayó preso en Ceres un vendedor barrial de drogas: secuestraron más de $4.000.000
Un hombre fue aprehendido en Ceres tras una serie de allanamientos realizados por la PDI en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.
El operativo fue el resultado de una investigación policial y judicial encabezada por la fiscal Hemilse Fissore, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Cristóbal, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.
Investigación por venta de drogas en Ceres
La pesquisa se originó a partir de denuncias vecinales que alertaban sobre la comercialización de estupefacientes fraccionados en distintos puntos de la ciudad, bajo la modalidad de venta barrial.
A partir de esos reportes, los agentes de la PDI recolectaron pruebas clave mediante interceptaciones telefónicas, videos y tomas fotográficas que mostraban un flujo constante de personas que llegaban a las viviendas investigadas a toda hora.
Con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía solicitó al Colegio de Jueces las correspondientes órdenes de allanamiento, que se concretaron durante la madrugada del sábado.
Allanamientos y secuestros
Durante los procedimientos, articulados con el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), fue aprehendido el principal investigado, identificado como L. R. M., y se concretaron importantes secuestros.
En los inmuebles allanados los agentes encontraron:$4.724.400 en efectivo, 352 gramos de cogollos de marihuana, 88 gramos de semillas y 31 plantines de cannabis, seis teléfonos celulares, una motocicleta Honda CG 150, recortes de nylon usados para fraccionar la droga, y una pistola de aire comprimido.
Presunto infractor de la Ley de Microtráfico
El detenido fue trasladado a la alcaidía de la Jefatura de la PDI, donde quedó a disposición de la fiscal Fissore. Se le formó causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.
Desde la PDI informaron que los procedimientos se enmarcan en la política de combate al narcomenudeo y al microtráfico de drogas en distintas localidades del departamento San Cristóbal.
