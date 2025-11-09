Cayó preso en Ceres un vendedor barrial de drogas: secuestraron más de $4.000.000

Un hombre fue aprehendido en Ceres tras una serie de allanamientos realizados por la PDI en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.

En Ceres , agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este sábado una serie de allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un presunto vendedor barrial de drogas y el secuestro de más de $4.000.000 , estupefacientes y un arma.

El operativo fue el resultado de una investigación policial y judicial encabezada por la fiscal Hemilse Fissore , del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Cristóbal , en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239 .

Investigación por venta de drogas en Ceres

La pesquisa se originó a partir de denuncias vecinales que alertaban sobre la comercialización de estupefacientes fraccionados en distintos puntos de la ciudad, bajo la modalidad de venta barrial.

A partir de esos reportes, los agentes de la PDI recolectaron pruebas clave mediante interceptaciones telefónicas, videos y tomas fotográficas que mostraban un flujo constante de personas que llegaban a las viviendas investigadas a toda hora.

Con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía solicitó al Colegio de Jueces las correspondientes órdenes de allanamiento, que se concretaron durante la madrugada del sábado.

Allanamientos y secuestros

Durante los procedimientos, articulados con el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), fue aprehendido el principal investigado, identificado como L. R. M., y se concretaron importantes secuestros.

En los inmuebles allanados los agentes encontraron:$4.724.400 en efectivo, 352 gramos de cogollos de marihuana, 88 gramos de semillas y 31 plantines de cannabis, seis teléfonos celulares, una motocicleta Honda CG 150, recortes de nylon usados para fraccionar la droga, y una pistola de aire comprimido.

Presunto infractor de la Ley de Microtráfico

El detenido fue trasladado a la alcaidía de la Jefatura de la PDI, donde quedó a disposición de la fiscal Fissore. Se le formó causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

Desde la PDI informaron que los procedimientos se enmarcan en la política de combate al narcomenudeo y al microtráfico de drogas en distintas localidades del departamento San Cristóbal.

• LEER MÁS: Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno