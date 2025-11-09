Uno Santa Fe | Policiales | Ceres

Cayó preso en Ceres un vendedor barrial de drogas: secuestraron más de $4.000.000

Un hombre fue aprehendido en Ceres tras una serie de allanamientos realizados por la PDI en el marco de una investigación por microtráfico de drogas.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de noviembre 2025 · 10:46hs
Los elementos secuestrados durante allanamiento

gentileza

Los elementos secuestrados durante allanamiento

En Ceres, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este sábado una serie de allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de un presunto vendedor barrial de drogas y el secuestro de más de $4.000.000, estupefacientes y un arma.

Droga ceres
Los elementos secuestrados durante allanamiento

Los elementos secuestrados durante allanamiento

El operativo fue el resultado de una investigación policial y judicial encabezada por la fiscal Hemilse Fissore, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Cristóbal, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

Investigación por venta de drogas en Ceres

La pesquisa se originó a partir de denuncias vecinales que alertaban sobre la comercialización de estupefacientes fraccionados en distintos puntos de la ciudad, bajo la modalidad de venta barrial.

A partir de esos reportes, los agentes de la PDI recolectaron pruebas clave mediante interceptaciones telefónicas, videos y tomas fotográficas que mostraban un flujo constante de personas que llegaban a las viviendas investigadas a toda hora.

Con los elementos probatorios reunidos, la Fiscalía solicitó al Colegio de Jueces las correspondientes órdenes de allanamiento, que se concretaron durante la madrugada del sábado.

Allanamientos y secuestros

Durante los procedimientos, articulados con el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), fue aprehendido el principal investigado, identificado como L. R. M., y se concretaron importantes secuestros.

En los inmuebles allanados los agentes encontraron:$4.724.400 en efectivo, 352 gramos de cogollos de marihuana, 88 gramos de semillas y 31 plantines de cannabis, seis teléfonos celulares, una motocicleta Honda CG 150, recortes de nylon usados para fraccionar la droga, y una pistola de aire comprimido.

Presunto infractor de la Ley de Microtráfico

El detenido fue trasladado a la alcaidía de la Jefatura de la PDI, donde quedó a disposición de la fiscal Fissore. Se le formó causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

Desde la PDI informaron que los procedimientos se enmarcan en la política de combate al narcomenudeo y al microtráfico de drogas en distintas localidades del departamento San Cristóbal.

• LEER MÁS: Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Ceres vendedor drogas
Noticias relacionadas
Prefectura Naval allanó una vivienda de barrio Alto Verde por venta de drogas: detuvieron a dos mujeres y un hombre.

Prefectura desarticuló un punto de venta de drogas en Alto Verde: tres detenidos y casi 100 dosis de cocaína

Fueron a secuestrar una moto y se encontraron con un búnker: un detenido, $800 mil y 120 dosis de cocaina secuestrados

Fueron a secuestrar una moto y se encontraron con un búnker: un detenido, $800 mil y 120 dosis de cocaina secuestrados

El allanamiento realizado en Guadalupe Oeste por el robo de motos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

El arma secuestrada luego de las amenazas

Recreo Sur: con una escopeta cargada, intimidó a una pareja y lo arrestaron

Lo último

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Último Momento
Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Unión, enfocado en el cierre en Córdoba con una baja clave

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Se jugó el segundo capítulo del Campeonato Argentino Juvenil

Ovación
Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Jockey de Rosario se consagró campeón del Regional del Litoral

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Se jugó un sólo cotejo de la última fecha del Clausura Chijí Serenotti

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Gran noticia para Colapinto: Verstappen y Ocon largarán desde pitlane en el GP de Brasil

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la carrera del GP de Brasil de la Fórmula 1

Policiales
Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos