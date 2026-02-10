Uno Santa Fe | Policiales | actividad

Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

La sede del Comando Radioeléctrico capitalino Base 3, en avenida Galicia al 2300, fue el punto elegido por integrantes de la familia policial, en actividad y retirados, para hacer escuchar sus reclamos desde este mediodía.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de febrero 2026 · 18:57hs
Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe
Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, puntualmente en la esquina de avenida Galicia al 2300, agentes del Comando Radioeléctrico, en actividad y retirados, se concentraron —como en el resto de la provincia— para hacer escuchar sus reclamos, tal como ocurre en otros puntos relevantes de la geografía santafesina.

La semana pasada se ofreció alcanzar una solución con mejoras salariales, condiciones laborales y acompañamiento psicológico para una parte del personal policial, pero con carácter no remunerativo. Este último concepto —que implica un aumento para un sector de los policías y no para otros, y que además no se incorpora al haber jubilatorio— fue motivo del nuevo encono.

02
Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

El fin de semana ya se palpitaba en los principales centros urbanos el descontento policial, haciendo pie en la Unidad Regional II, comprendida en el departamento Rosario, en la ciudad homónima.

Conflicto creciente

Ayer por la noche, varios patrulleros y motocicletas de la Brigada Motorizada, junto con familiares, comenzaron a concentrarse frente a la Jefatura policial ubicada sobre avenida Ovidio Lagos al 5200. Las principales autoridades policiales estuvieron presentes intentando encauzar el conflicto, con la presencia de cuerpos de Infantería.

Pero lejos de desactivarlo, la situación se azuzó y profundizó, con imágenes de carteles escritos con fibrones sobre cartulinas con reclamos, sillones playeros con familiares y una escena que fue escalando hasta tornarse explosiva.

Las redes sociales

Los policías en actividad, los retirados y sus familiares —y así lo hicieron saber hoy— encontraron en las redes sociales la forma de hacer oír sus reclamos. En medio de esa situación, y por lo caótico del sistema, que es en sí mismo difícil de ordenar, se colaron otras inquietudes que terminaron por volver más compleja la escena.

La presencia de medios de comunicación nacionales en la Jefatura de la policía rosarina, en vivo y en directo, operó como un acelerante que terminó de profundizar la crisis.

Posición oficial sobre el conflicto

La respuesta del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, esta mañana desde Rosario fue contundente: habrá sanciones para al menos 20 policías que ya fueron puestos en disponibilidad.

Admitió que se reconocen reclamos del personal policial y que se utilizan todas las herramientas para buscar soluciones. Sin embargo, destacó que lo ocurrido anoche en Rosario, a su entender, se relaciona más con intereses particulares y sectoriales instigados a través de las redes sociales.

Además, indicó que sobre todos los policías puestos en disponibilidad se inició la correspondiente investigación por parte de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

actividad policías Comando Radioeléctrico
Noticias relacionadas
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

tras agonizar 38 dias, murio el cuarto baleado del brutal ataque en barrio loyola sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Patrulleros

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Dos motos chocaron de frente y murieron dos personas. Fue a la altura del aeropuerto en Sauce Viejo

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Lo último

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Último Momento
CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

El cambio de Gallardo en River por la suspensión de Vera para visitar a Argentinos

El cambio de Gallardo en River por la suspensión de Vera para visitar a Argentinos

Juan Manuel Cerúndolo, sobre las apuestas: Recibimos amenazas todos los días

Juan Manuel Cerúndolo, sobre las apuestas: "Recibimos amenazas todos los días"

Ovación
La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones