La sede del Comando Radioeléctrico capitalino Base 3, en avenida Galicia al 2300, fue el punto elegido por integrantes de la familia policial, en actividad y retirados, para hacer escuchar sus reclamos desde este mediodía.

En la ciudad de Santa Fe, puntualmente en la esquina de avenida Galicia al 2300 , agentes del Comando Radioeléctrico , en actividad y retirados, se concentraron —como en el resto de la provincia— para hacer escuchar sus reclamos, tal como ocurre en otros puntos relevantes de la geografía santafesina.

La semana pasada se ofreció alcanzar una solución con mejoras salariales, condiciones laborales y acompañamiento psicológico para una parte del personal policial, pero con carácter no remunerativo . Este último concepto —que implica un aumento para un sector de los policías y no para otros, y que además no se incorpora al haber jubilatorio— fue motivo del nuevo encono.

02 Policías en actividad y retirados mantienen la manifestación frente al Comando Radioeléctrico de Santa Fe

El fin de semana ya se palpitaba en los principales centros urbanos el descontento policial, haciendo pie en la Unidad Regional II, comprendida en el departamento Rosario, en la ciudad homónima.

Conflicto creciente

Ayer por la noche, varios patrulleros y motocicletas de la Brigada Motorizada, junto con familiares, comenzaron a concentrarse frente a la Jefatura policial ubicada sobre avenida Ovidio Lagos al 5200. Las principales autoridades policiales estuvieron presentes intentando encauzar el conflicto, con la presencia de cuerpos de Infantería.

Pero lejos de desactivarlo, la situación se azuzó y profundizó, con imágenes de carteles escritos con fibrones sobre cartulinas con reclamos, sillones playeros con familiares y una escena que fue escalando hasta tornarse explosiva.

Las redes sociales

Los policías en actividad, los retirados y sus familiares —y así lo hicieron saber hoy— encontraron en las redes sociales la forma de hacer oír sus reclamos. En medio de esa situación, y por lo caótico del sistema, que es en sí mismo difícil de ordenar, se colaron otras inquietudes que terminaron por volver más compleja la escena.

La presencia de medios de comunicación nacionales en la Jefatura de la policía rosarina, en vivo y en directo, operó como un acelerante que terminó de profundizar la crisis.

Posición oficial sobre el conflicto

La respuesta del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, esta mañana desde Rosario fue contundente: habrá sanciones para al menos 20 policías que ya fueron puestos en disponibilidad.

Admitió que se reconocen reclamos del personal policial y que se utilizan todas las herramientas para buscar soluciones. Sin embargo, destacó que lo ocurrido anoche en Rosario, a su entender, se relaciona más con intereses particulares y sectoriales instigados a través de las redes sociales.

Además, indicó que sobre todos los policías puestos en disponibilidad se inició la correspondiente investigación por parte de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.