Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Tanto Claudio Corvalán como Enzo Roldán continúan entrenando apartados del plantel de Unión y ambos tienen contrato hasta el 31 de diciembre

10 de febrero 2026 · 10:40hs
Claudio Corvalán continúa entrenando apartado del plantel de Unión.

En el inicio de la pretemporada, el técnico de Unión Leonardo Madelón decidió que tanto Claudio Corvalán como Enzo Roldán no iban a ser tenidos en cuenta.

En consecuencia, ambos futbolistas fueron apartados del plantel y comenzaron a entrenar con un preparador físico del club, pero sin contacto con el resto de los jugadores.

En el caso de Corvalán, el defensor tuvo la chance de ser refuerzo de Quilmes, pero por cuestiones económicas la negociación se terminó cayendo. Pese a que Unión había acordado con el jugador la rescisión de contrato, pagándole algunos meses.

Pero al no lograr concretar su arribo a Quilmes, Corvalán continúa en Unión y en caso de no encontrar club, seguirá al menos hasta mediados de año en el Tate.

Mientras que Roldán retornó de su préstamo en Platense y al igual que Corvalán tiene vínculo hasta el 31 de diciembre. En su momento, Unión hizo una gran inversión por el mediocampista.

Y es que luego de tener un muy buen semestre en 2021, a principios de 2022, la dirigencia de Unión hizo uso de la opción para adquirir el 50% de la ficha abonando 1.000.000 de dólares. La otra mitad del pase, pertenece a Boca.

Por lo cual, en este caso, Unión pierde patrimonio, ya que será muy difícil que Roldán pueda ser negociado en su último año de contrato. Dado que a fines de junio ya está en condiciones de arreglar su llegada a otro club como jugador libre.

