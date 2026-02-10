La reserva de Unión dejó escapar de manera increíble un triunfo en La Tatenguita, al igualar 2-2 este martes por la tarde contra Aldosivi, por la 2ª fecha del Apertura Proyección. El Tate lo gana 2-0 por los goles de Benjamín Pérez y Agustín Benavídez, pero la visita, con 10, rescató un valioso empate.
La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10
La reserva de Unión ganaba 2-0 y parecía todo liquidado, pero Aldosivi sorprendió con 10 y se lo empató 2-2 en el final, por la 2ª fecha del Apertura Proyección
Por Ovación
El encuentro fue parejo, friccionado y con márgenes mínimos, pero el Rojiblanco golpeó a los 45 minutos del primer tiempo a través de Benjamín Pérez y a los 38' del complemento con Agustín Benavídez. Parecía historia cerrada, pero el Tiburón, con 10, se lo llevó por delante y, sobre la hora, alcanzó dos goles mediante Augusto Fernández para sumar un punto y amargar al Tate, que se durmió de manera alarmante.
• LEER MÁS: Nicolás Paz, último año de contrato en Unión y sin señales de renovación
Tras el debut con derrota frente a Gimnasia de La Plata, el equipo conducido por Alejandro Trionfini necesitaba una respuesta inmediata, sin embargo lo hizo a medias, con un quedo que le terminó costando la que iba a ser la primera victoria de este 2026.
• LEER MÁS: Madelón mete mano y reacomoda piezas en Unión para recibir a San Lorenzo
El próximo desafío para la reserva rojiblanca será el lunes 16, desde las 17, visitando a Argentinos Juniors con la intención de darle continuidad a esta levantada y seguir creciendo en la Zona A.
Formaciones de Unión y Aldosivi
Unión: Mateo Raschia; Francisco Barinaga, Tomás Fagioli, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Santino Vera y Lucas Cacciabue; Benjamín Pérez, Ignacio Pedano y Leonel Flores; y Valentín Cerrudo. DT: Alejandro Trionfini.
Aldosivi: Kevin Báez; Santino Campione, Simón Sammarone, Federico Laurelli y Thiago Torres; Bautista Biondi, David Juárez y Octavio Domecq; Milton Camacho, Branco Ripoll y Alexis Devesa. DT: Facundo Oreja.