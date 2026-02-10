Uno Santa Fe | Colón | Colón

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

En Salta se informa que Central Norte finalmente no sería local ante Colón por la 2ª fecha de la Primera Nacional en el estadio Padre Martearena de Salta

Ovación

Por Ovación

10 de febrero 2026 · 15:40hs
El partido todavía no se jugó y ya empezó a moverse fuera de la cancha. En Salta se informa de un posible cambio de escenario para el duelo entre Central Norte y Colón de la 2ª fecha de la Primera Nacional, que esta vez será televisada por AFA Play.

Según la información que surge desde el norte del país, la medida responde a un pedido puntual del Gobierno de la ciudad, que busca preservar el campo de juego del estadio provincial de cara a un evento de mayor envergadura: el partido de Copa Argentina entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy del 24 de febrero.

Central Norte sería local ante Colón en otro estadio

Ante ese escenario, comenzó a tomar forma una alternativa que gana cada vez más consenso: trasladar el encuentro al estadio de Gimnasia y Tiro. De concretarse, el Cuervo cambiaría su habitual sede para recibir al Sabalero, en un reducto más pequeño pero con antecedentes recientes de partidos oficiales de la categoría.

image
Crecen las chances de que Central Norte reciba a Col&oacute;n en cancha de Gimnasia y Tiro.

Crecen las chances de que Central Norte reciba a Colón en cancha de Gimnasia y Tiro.

Más allá de la cuestión del estadio, hay otro punto sensible que todavía está en análisis: la presencia de público visitante. Ese aspecto está siendo evaluado por los organismos de Seguridad, que deberán definir si habilitan o no el ingreso de hinchas de Colón, teniendo en cuenta el operativo especial que implica el cruce de Copa Argentina en la provincia.

Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero el cambio de escenario aparece como una posibilidad concreta. En una Primera Nacional donde cada detalle cuenta, el duelo entre Central Norte y Colón ya empieza a jugarse en los escritorios.

