Uno Santa Fe | Ovación | CUST B

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Con la continuidad de Sergio Martín al frente, CUST B comenzó la semana pasada con los trabajos preliminares, apuntando de lleno al inicio del Torneo Apertura

Ovación

Por Ovación

10 de febrero 2026 · 19:48hs
CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B volvió a ponerse en marcha y ya transita los días más exigentes de la pretemporada. Con la continuidad de Sergio Martín al frente del equipo, el plantel comenzó la semana pasada con los trabajos preliminares, apuntando de lleno al inicio del Torneo Apertura.

El arranque del ciclo estuvo marcado por una alta intensidad física, propia de esta etapa, pero también por movimientos internos dentro del club. A partir de algunas bajas en el equipo A, varios jugadores que venían formando parte de la estructura del conjunto B fueron promovidos y se sumaron al plantel que conduce Roberto Monti (h), generando modificaciones en la dinámica habitual de entrenamientos.

En este contexto, el cuerpo técnico de CUST B trabaja con un grupo que todavía está en proceso de definición. En los próximos días no solo se ajustarán horarios y cargas de trabajo, sino que también comenzará a delinearse el roster definitivo que quedará bajo la conducción del experimentado Sergio Martín.

Con el Torneo Apertura cada vez más cerca, el objetivo es claro: llegar de la mejor manera desde lo físico y lo colectivo, consolidar el grupo y sentar las bases de un equipo competitivo para lo que se viene.

CUST B Apertura Sergio Martín
Noticias relacionadas
¿cuando corre colapinto en los test de la f1 en barein?

¿Cuándo corre Colapinto en los test de la F1 en Baréin?

cerundolo paso con autoridad a segunda ronda del argentina open 2026

Cerúndolo pasó con autoridad a segunda ronda del Argentina Open 2026

luto en el basquet: murio el expresidente de la cab, fabian borro

Luto en el básquet: murió el expresidente de la CAB, Fabián Borro

el cronograma del dia en el argentina open

El cronograma del día en el Argentina Open

Lo último

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Último Momento
CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

Reforma laboral: el Gobierno acordó 28 cambios y asegura tener los votos para la media sanción

El cambio de Gallardo en River por la suspensión de Vera para visitar a Argentinos

El cambio de Gallardo en River por la suspensión de Vera para visitar a Argentinos

Juan Manuel Cerúndolo, sobre las apuestas: Recibimos amenazas todos los días

Juan Manuel Cerúndolo, sobre las apuestas: "Recibimos amenazas todos los días"

Ovación
La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

La reserva de Unión se durmió en el final y Aldosivi le empató un partido increíble con 10

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¡Atento Colón! No hubo acuerdo con la TV y AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

¿Cuánto deberán pagar los hinchas de Colón para ver los partidos de la Primera Nacional?

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Central Norte cambiaría de escenario para jugar ante Colón en la 2ª fecha

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Corvalán y Roldán siguen en Unión, pero marginados del plantel

Policiales
Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Recuperaron la moto y el arma robadas a una policía en la autopista y detuvieron a cuatro delincuentes, uno menor

Escenario
Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones