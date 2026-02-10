CUST B puso en marcha otra semana de pretemporada con importantes novedades

Con la continuidad de Sergio Martín al frente, CUST B comenzó la semana pasada con los trabajos preliminares, apuntando de lleno al inicio del Torneo Apertura

CUST B volvió a ponerse en marcha y ya transita los días más exigentes de la pretemporada. Con la continuidad de Sergio Martín al frente del equipo, el plantel comenzó la semana pasada con los trabajos preliminares, apuntando de lleno al inicio del Torneo Apertura .

El arranque del ciclo estuvo marcado por una alta intensidad física, propia de esta etapa, pero también por movimientos internos dentro del club. A partir de algunas bajas en el equipo A, varios jugadores que venían formando parte de la estructura del conjunto B fueron promovidos y se sumaron al plantel que conduce Roberto Monti (h), generando modificaciones en la dinámica habitual de entrenamientos.

En este contexto, el cuerpo técnico de CUST B trabaja con un grupo que todavía está en proceso de definición. En los próximos días no solo se ajustarán horarios y cargas de trabajo, sino que también comenzará a delinearse el roster definitivo que quedará bajo la conducción del experimentado Sergio Martín.

Con el Torneo Apertura cada vez más cerca, el objetivo es claro: llegar de la mejor manera desde lo físico y lo colectivo, consolidar el grupo y sentar las bases de un equipo competitivo para lo que se viene.