Colectivos Paraná–Santa Fe: vuelven a permitir pasajeros de pie y paradas urbanas

Viajar parado vuelve a ser parte de la rutina diaria para quienes se trasladan entre Paraná y Santa Fe . La empresa Etacer , operadora del servicio de transporte interurbano entre ambas ciudades, confirmó que desde el 6 de febrero pasado se restableció la posibilidad de transportar pasajeros de pie y se rehabilitaron las paradas urbanas a lo largo del recorrido.

La medida representa un cambio significativo en el funcionamiento del servicio, especialmente durante los horarios pico , cuando la demanda supera con frecuencia la cantidad de asientos disponibles. Para miles de trabajadores, estudiantes y usuarios habituales que cruzan a diario el Túnel Subfluvial , la decisión implica una mayor capacidad de traslado, aunque también el regreso a una modalidad que en otras etapas generó reclamos.

Según informó la empresa, la habilitación de pasajeros de pie alcanza a los servicios que conectan las dos capitales provinciales y vuelve a regirse bajo el esquema tradicional del transporte interurbano, permitiendo el ascenso y descenso en paradas urbanas previamente establecidas.

El restablecimiento de esta modalidad se da en un contexto de alta demanda diaria, con un flujo constante de personas que viajan por motivos laborales, educativos y comerciales. En la práctica, la medida permitirá descomprimir la espera en las paradas y reducir la cantidad de unidades que pasan completas sin poder levantar pasajeros.

Desde Etacer indicaron que la decisión ya se encuentra plenamente vigente y no tiene carácter transitorio. De este modo, los usuarios que utilizan el servicio entre Santa Fe y Paraná deberán contemplar que volverán a viajar en condiciones similares a las previas a las restricciones que limitaban el traslado exclusivamente a pasajeros sentados.

