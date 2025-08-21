Uno Santa Fe | Santa Fe | Peatonal

Peatonal San Martín: cuál es el plan de seguridad previsto para frenar la seguidilla de robos

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe adelantaron que se reforzó la presencia policial. Hay tres sospechosos aprehendidos por los últimos hechos de inseguridad

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de agosto 2025 · 11:44hs
La Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, brindó detalles sobre las medidas que se están implementando en la peatonal San Martín tras la seguidilla de robos. Confirmó que hay tres detenidos, refuerzos con patrullajes motorizados y caminantes durante el día.

En medio de la preocupación de comerciantes por la inseguridad en la peatonal, el Gobierno provincial ratificó un esquema de trabajo conjunto con la Asociación de la Peatonal San Martín y el Ministerio Público de la Acusación.

Virginia Coudannes, Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, explicó en conferencia de prensa que “se está aplicando una estrategia focalizada y de saturación en la zona”, tras una serie de hechos delictivos que despertaron alarma en el microcentro santafesino.

Refuerzo policial y patrullajes en la zona de la Peatonal

Según detalló la funcionaria, actualmente los caminantes están presentes de 8 a 21 en las arterias comerciales más importantes como San Martín, General Paz, Aristóbulo del Valle y Facundo Zuviría.

Además, la vigilancia se complementa con el despliegue de patrullas motorizadas (“águilas”) durante la noche, que intervienen de manera rápida ante llamados al 911. “En el último caso, gracias al llamado de un vecino recurrente, se llegó muy rápido y se preservó el lugar hasta la llegada del propietario”, aseguró Coudannes.

Tres detenidos y causas judiciales

La funcionaria también confirmó que hay tres personas detenidas vinculadas a los últimos hechos y que la provincia trabaja junto a la Fiscalía Regional para solicitar la prisión preventiva de los acusados.

“Más allá de que no podemos confirmar si los casos están directamente vinculados entre sí, lo que se observa es una misma modalidad delictiva”, sostuvo.

Indicadores y estadísticas

Coudannes señaló que el Ministerio analiza de forma permanente las incidencias reportadas al 911, y reveló que solo 11% están vinculadas a “sospechosos a pie” y 4% a “robo consumado”.

En ese sentido, reiteró la importancia de que los vecinos y comerciantes realicen llamados inmediatos al 911 ante conductas sospechosas, ya que la respuesta policial promedio es de entre 4 y 5 minutos.

Finalmente, destacó que se viene trabajando junto al municipio en el sistema de videovigilancia, con equipos de víctimas y gestión territorial en contacto directo con comerciantes afectados. “Estamos reforzando la presencia en la zona comercial, con respuestas rápidas y coordinación con Fiscalía. La prioridad es dar seguridad a los comerciantes y transeúntes de la peatonal”, cerró Coudannes.

• LEER MÁS: Ola de robos en la peatonal San Martín: comerciantes están "cansados" y serán recibidos por Seguridad

Peatonal robos Seguridad Santa Fe
